V Celju županska kampanja korektna, a z malo novih vsebin

V celjski občini, kjer se bodo z županom Bojanom Šrotom, ki občino vodi že 24 let, na lokalnih volitvah pomerili štirje kandidati, je kampanja do zdaj korektna, a z malo novih vsebin. Protikandidati županu očitajo, da mesto stagnira in da ni bilo dovolj storjenega za sanacijo okoljsko obremenjene Celjske kotline.

Po mnenju Šrota so kampanjo peljali dobro in korektno ter vsebinsko zelo bogato. Med kampanjo je poudarjal, da kot župan v mestnem svetu potrebuje ekipo strpnih, razumnih in izkušenih ljudi. Volivcem so obljubili, da bodo z vsem srcem delali za razvoj in dobro vseh prebivalcev knežjega mesta.

Šrot je kandidat svoje stranke Celjska županova lista. Kot je dejal ob predstavitvi svoje sedme županske kandidature, se je zanjo odločil, ker mu je to delo v čast, ker ima vizijo, načrte in ve, kaj je treba v mestu storiti za nadaljnji razvoj. Svoje znanje, izkušnje in čas namerava skupaj s stranko po najboljših močeh usmeriti tudi v prizadevanja za pristne medčloveške odnose in socialno pravičnost.

Iz celjske opozicije v mestnem svetu ni bilo slišati večjih pripomb na delo župana, te so večinoma prihajale le iz Levice v zvezi z napovedano gradnjo turistične brvi čez Savinjo. Sicer je največ svetnikov v odhajajočem 33-članskem mestnem svetu imela Šrotova stranka - skupaj 11. Sledijo ji SDS s petimi svetniki, SD (4), SLS (3), po dva svetnika so imele stranke DeSUS, Levica, Konkretno in Celjska neodvisna lista, po enega pa NSi in Stranka za delovna mesta.

Ali Celje potrebuje novo energijo?

Po mnenju Šrotovega protikandidata, Uroša Lesjaka iz Gibanja Svoboda, je kampanja zelo jasno pokazala, da Celje potrebuje novo energijo in sveže ideje za razvojni preboj. Med programske prioritete je uvrstil oživitev mestnega jedra, zdravo in čisto okolje, saj bi rad saniral z onesnaževali obremenjeno Celjsko kotlino, uvedel bi tudi participativni proračun.

Dejal je tudi, da se posamične naložbe v Celju rešujejo parcialno in netransparentno, mladi se iz mesta izseljujejo, bolje pa je treba poskrbeti tudi za vključenost in prijetno starost upokojencev.

Po mnenju kandidata SD Primoža Brvarja je tokratna volilna kampanja najbolj intenzivna v zadnjih 20 letih. Soočenja kandidatov so vsebinska, a žal kratka, kar pomeni, da se ne morejo dotakniti vseh pomembnih vprašanj, ki zadevajo Celje. V ospredju kampanje so stanovanja, mladi, oživitev mestnega jedra, migracije in okoljska bremena mesta, občinski prostorski načrt. Po njegovem mnenju pa manjka obravnava izzivov starejših, ukrepov za boljši gospodarski razvoj in vključevanja priseljencev.

"Volilna kampanja je pokazala razlike med kandidati"

Neodvisni kandidat Matija Kovač meni, da je volilna kampanja pokazala na razlike med kandidati. Medtem ko nekateri problemov mesta, kot je sprejetje prostorskega načrta, po njegovem mnenju nimajo za pomembne, jih sam postavlja na prvo mesto, tako kot oživitev mestnega središča in priložnosti za mlade. Kovač si želi ustvariti okolje, ki bo spodbujalo vključenost vseh generacij in znalo uporabiti potencial vseh prodornih, ustvarjalnih ljudi, pa naj bo to s področja gospodarstva, znanosti ali kulture. Zadovoljen je, da kampanja mineva v spoštljivem tonu in da se ljudje množično aktivirajo za spremembe.

Kandidat Liste za Celje Sandi Sendelbah kampanjo ocenjuje kot zelo uspešno. Je pa opozoril na politični vandalizem, ki ga leta 2018 po njegovih besedah ni bilo zaznati, razen v redkih primerih. Raven politične etike, higiene in odnosa do javnih sredstev pod zdajšnjim vodstvom občine je slaba, meni. V dozdajšnjih soočenjih so, kot meni Sendelbah, ugotovili, da Celje ni več tretje največje mesto v državi ter da po številu prebivalcev nazaduje v primerjavi s Kranjem in Koprom, da nima občinskega prostorskega načrta, prav tako ne participativnega proračuna, univerze ali obvoznice, da se ni nič zgodilo s sanacijo Celjske kotline, da slabo dela mestni marketing, da se zapirajo hoteli v mestu in da je turistična brv nesmiselna.