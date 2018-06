Ste prepričani, da ste za svoje najdražje pripravili najboljše?

Sočni goveji zrezki ali hrustljavo pečen piščanec so alfa in omega slovenske kulinarike. Da bi imele doma pripravljene jedi pristni okus domačnosti, pa je pomembno, da izberemo mesne izdelke, ki imajo pravo zagotovilo kakovosti.

Takšno zagotovilo nam dajejo meso in mesni proizvodi z znakom "izbrana kakovost – Slovenija". Ta znak je garancija, da je to meso višje kakovosti in da so bile živali vzrejene in meso predelano v Sloveniji.

Znak "izbrana kakovost – Slovenija" potrošniku zagotavlja: višjo kakovost, slovensko poreklo, neodvisno zunanjo kontrolo.

Zakaj je meso z znakom "izbrana kakovost – Slovenija" prava izbira

Meso, ki pride na naše police iz tujine, že med samim prevozom izgublja kakovost, transport pa po nepotrebnem obremenjuje naše okolje.

Znak "izbrana kakovost – Slovenija" pa zagotavlja krajše transportne poti, ki imajo manjši vpliv na okolje, hkrati pa so prijaznejše do živali. Neposreden vpliv na kakovost mesa skupaj z omenjenim transportnim časom imata tudi kakovostna krma in uravnoteženi krmni obroki.

Znak "izbrana kakovost – Slovenija" med drugim zagotavlja, da žival, iz katere je bil narejen izdelek, ni prepotovala več kot 200 kilometrov in ni preživela skupaj več kot osem ur transporta.

Znak "izbrana kakovost – Slovenija" zagotavlja stalno kontrolo

Znak ''izbrana kakovost – Slovenija'' vam zagotavlja tudi nenehno kontrolo: slovenski pridelovalci, predelovalci in trgovci so podvrženi rednim lastnim notranjim kontrolam, enkrat letno pa zunanji kontroli certifikacijskega organa. Kontrola se tako izvaja pri pridelovalcih in predelovalcih, ki zagotavljajo visok standard pridelave in predelave, ter pri trgovcih, ki skrbijo, da je meso na krožnikih vedno sveže in odlične kakovosti.

Meso in proizvodi iz mesa z znakom ''izbrana kakovost – Slovenija'' potrošniku zagotavljajo: GOVEDINA: vsaj 9 mesecev reje v Sloveniji za živali nad 1 letom starosti vsaj 3 mesece reje v Sloveniji za živali do 1 leta starosti predelavo v Sloveniji kakovostnejšo krmo za živali kratke transportne poti dodatno kontrolo kakovosti od reje do potrošnika PERUTNINA: pri piščančjem mesu 100% rojstvo, rejo in predelavo v Sloveniji pri puranjem mesu vsaj en mesec reje ter predelavo v Sloveniji kakovostnejšo krmo za živali kratke transportne poti dodatno kontrolo kakovosti od reje do potrošnika

Podpirajmo slovensko kmetijstvo

Slovenija je dežela s številnimi naravnimi bogastvi, med katera spadajo tudi pestrost kmetijske rabe, velike površine travnikov in pašnikov, kar omogoča dobre pogoje za okolju prijazno kmetovanje. Kar 86 % slovenskih kmetijskih površin leži na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kar onemogoča nastanek velikih farm, kot jih poznamo iz tujine.

Slovensko kmetijstvo je zaradi majhnih obdelovalnih površin neintenzivno, tradicionalno in trajnostno, vse to pa ugodno vpliva na kakovost hrane, ki jo proizvedemo. Skrbni slovenski rejci tako zagotavljajo dobro surovino domačim mesnopredelovalnim podjetjem, ki dnevno dostavljajo sveže in kakovostno meso na prodajna mesta. Vsi skupaj pa ustvarjajo pogoje za višjo stopnjo prehranske neodvisnosti.

Podobno kot slovenske kmetije ohranjajo tradicionalno majhnost oziroma v primerjavi z intenzivnimi tujimi kmetijami skoraj butičnost, se tudi v mesnopredelovalni industriji ohranjajo tradicionalni načini predelave mesa. Tako pridelovalci kot predelovalci s skrbnostjo zagotavljajo sveže, okusno in kakovostno meso, kar lahko dokazujejo z znakom "izbrana kakovost – Slovenija".

Po zadnjih raziskavah naj bi se s prirejo mesa govedi ukvarjala skoraj polovica vseh slovenskih kmetij, medtem ko prireja perutninskega mesa predstavlja nekoliko manjši odstotek vrednosti živinorejske proizvodnje, to je okoli 18 odstotkov.

Ko boste naslednjič pripravljali domačo specialiteto …

… opravite pametni nakup. Na prodajnih policah, pri mesarju in v hladilnikih poiščite meso in mesne izdelke z oznako "izbrana kakovost – Slovenija".

Podprimo skupaj naše kmetijstvo in lokalne rejce, domačo mesnopridelovalno industrijo ter slovensko gospodarstvo. Bodimo dogovorni potrošniki in kupujmo meso z znakom "izbrana kakovost – Slovenija".