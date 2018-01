Ali so nagradne igre na Facebooku prirejene?

Številna podjetja, društva, organizacije in posamezniki organizirajo nagradne igre na družbenih omrežjih. Čeprav se odločimo za sodelovanje, skoraj nikoli ničesar ne dobimo. So nagradne igre prirejene? Imamo za zmago dejansko kaj možnosti?

"Naključno bomo izžrebali"

Vsak, ki se odloči za sodelovanje v nagradni igri, sprejme to, da bo za prejem nagrade potreboval nič drugega kot srečo, prav tako vsaj malo verjame, da ima za zmago dejanske možnosti.

Toda te možnosti se z vsakim všečkom zmanjšajo, saj se naše možnosti za zmago delijo z vsemi sodelujočimi. No, tako bi moralo biti, če gre za nagradno igro, kjer so nagrajenci naključno izžrebani.

Iz podjetja Mladi podjetnik, kjer organizirajo različna predavanja za povečanje baze potrošnikov, so v enem izmed prispevkov z naslovom Najboljša orodja za uspeh na družabnih omrežjih na tretje mesto postavili prav nagradne igre in druga tekmovanja, saj naj bi ta podjetnikom prinesla številne prednosti.

Med drugim naj bi nagradne igre povečale število sledilcev in dejavnost uporabnikov, povečale prepoznavnost blagovne znamke, ustvarile zvestobo sledilcev in oblikovale pomp okoli blagovne znamke.

"Zmagovalec naj bo atraktiven, po možnosti z veliko sledilci"

To pa niso edini napotki, ki jih podjetja, društva in organizacije dobijo za povečanje prepoznavnosti. Mnogi strokovnjaki podjetnikom in blogerjem predlagajo, da se potencial nagradne igre izkoristi do konca, torej tudi s samo izbiro zmagovalca. Na eni izmed blogerskih konferenc so letos poleti na primer svetovali, naj bo izbrani zmagovalec atraktiven, po možnosti z veliko sledilci, saj bo tako doseg podjetja večji.

Strokovnjakinja za trženje socialnih medijev Manca Korelc v tak način dela ne verjame: "Na dolgi rok lahko izgubimo kredibilnost." Pravi, da je izbira zmagovalca odvisna od vsebine nagradne igre: "Lahko zmaga najboljši, torej tisti, ki pridobi največ všečkov, lahko pa uporabijo način naključne izbire."

Všečkaj, deli, označi tri prijatelje

Čeprav so se nagradne igre na Facebooku začele s preprostim "všečkaj in sodeluj", danes skoraj vse delujejo po principu všečkaj, deli in označi določeno število prijateljev. Tako imata nagradna igra in posledično podjetje, ki jo oglašuje, večji doseg. Manca Korelc opozarja, da pogoj za sodelovanje v nagradni igri, ki zahteva deljenje objave na svojem profilu na Facebooku, ni v skladu s pravili Facebooka.

Manca Korelc, strokovnjakinja za trženje socialnih medijev, opozarja:

Če podjetje vodi nagradno igro na FB, mora:

- objaviti splošna pravila nagradne igre,

- objaviti pogoje in omejitve za sodelovanje,

- biti igra skladna z veljavnimi pravili in predpisi, ki urejajo promocijo in nagrade,

- spoštovati pravilo, da pogoj za sodelovanje v nagradni igri, ki zahteva deljenje objave na svojem profilu na Facebooku, ni v skladu s pravili Facebooka,

- imeti promocija pripisano, da Facebook kot podjetje ni vključeno v nagradno igro.

Nas res nič ne stane?

S tem, ko všečkamo, komentiramo in delimo nagradno igro, se pravzaprav izpostavimo, podpišemo svoje ime. Podjetju zastonj delamo promocijo, saj z deljenjem objave njegov doseg povečamo še za svoj krog prijateljev. S tem, ko sodelujemo v nagradni igri, pokažemo, da želimo njihov izdelek, in jim delamo brezplačno reklamo.

Vse je odvisno od sreče

Korelčeva pravi, da je možnost, da v nagradni igri dobimo nagrado, odvisna od obsega nagradne igre: "Enako kot pri loteriji." Dodaja, da če podjetje ni pristransko, za vsakega obstaja enaka možnost za zmago: "Seveda je možnost dobiti nagrado, nekdo jo vedno dobi."

Najuspešnejše so tiste nagradne igre, pri katerih se sledilci tudi zabavajo. "Ni pa pametno pričakovati, da bodo sledilci naredili zelo veliko za sodelovanje. Večja ko je nagrada, večjo angažiranost lahko pričakujemo," je sklenila strokovnjakinja Manca Korelc.