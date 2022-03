Trije pomembni nasveti, da se ne boste napačno zavarovali

Oglasno sporočilo

"Pri pregledu zavarovanj ugotavljamo, da so ljudje velikokrat napačno in premalo zavarovani. Tega se pogosto sploh ne zavedajo. Mnogi so na koncu žal razočarani, saj ne dobijo takšnega izplačila, kot so pričakovali," pravi izvršni direktor FINANČNE HIŠE David Fister. "Da bi bilo ljudem lažje, smo se pri FINANČNI HIŠI odločili, da plasiramo na trg prvi slovenski zavarovalni portal www.zavaGo.si , kjer lahko izbirate, primerjate in pogledate cene vseh zavarovanj različnih zavarovalnic. Je nekakšen "Booking" v zavarovalništvu.

Prvič možnost primerjave cen in pogojev zavarovanj različnih zavarovalnic

Prvič v Sloveniji!

Ko iščemo dobro restavracijo, obiščemo Tripadvisor, ko želimo izbrati hotel na drugem koncu sveta, gremo na Booking, ko pa iščemo dobro zavarovanje, lahko prvič v Sloveniji gremo na zavaGo.si. Na tem portalu lahko primerjamo cene in ponudbe zavarovalnic Merkur, Generali, Prva osebna, Allianz, Vzajemna, Coris, Wiener Stadtische in druge. Na koncu lahko sklenemo najboljše zavarovanje prek spleta. Hitro in preprosto.

Za naše bralce smo pripravili nekaj pomembnih zavarovalnih nasvetov.

Katero zavarovanje za kredit je najboljše?

Ko najemamo kredit, nam banka ponudi tudi življenjsko zavarovanje za kredit. To je zavarovanje za primer smrti. Banka ponudi tisto, kar ima v svoji ponudbi, ni pa nujno, da je najcenejše. Če kreditojemalec umre, dediči, tudi mladoletni otroci, dedujejo kredit. Da jih ne obremenimo s krediti v primeru smrti, prejmejo dediči vsoto, s pomočjo katere poplačajo naš kredit v celoti.

Ampak katero zavarovanje je najcenejše? Kje se ga izplača skleniti?

89 odstotkov ljudi tega sploh ne ve

V FINANČNI HIŠI in na zavaGO opozarjajo, da večina ljudi misli, da je smoter nezgodnega zavarovanja zavarovati se za čim višjo dnevno odškodnino. Ampak dnevna odškodnina je predraga. Tudi ko izbirajo nezgodno zavarovanje za svojega otroka, se orientirajo na podlagi dnevnih odškodnin. Višja dnevna odškodnina – boljše zavarovanje.

Vendar žal ni tako.

Pri nezgodnem zavarovanju nista najpomembnejša dnevna odškodnina in bolnišnično nadomestilo. Običajno je dnevna odškodnina najdražja in omogoča najnižje kritje.

Ali ste vedeli, da je cena dnevnega nadomestila v višini deset evrov približno devet evrov mesečno? V desetih letih tako zavarovalnici plačate 1.080 evrov samo za ta del zavarovanja (za dnevno nadomestilo).

Če si zlomite kost, se zlomljena kost zaceli v štirih tednih. V tem primeru vam zavarovalnica izplača 300 evrov odškodnine. Da se vam to zavarovanje izplača, se vam mora kost zlomiti vsaj štirikrat v desetih letih. Predlagamo, da tega "jurja", ki ga boste plačali zavarovalnici za dnevno odškodnino, shranite raje v predal, in ko si zlomite roko, vzamete teh 300 evrov iz predala.

Hitro in enostavno do zavarovanja prek spleta

Ali poznate mesečno NEZGODNO RENTO?

Finančni svetovalci FINANČNE HIŠE, ki se ukvarjajo z osebnimi zavarovanji že 18 let, pravijo, da je namesto dnevne odškodnine veliko bolj pomembno, da si zagotovite nezgodno mesečno rento, ki zagotavlja visoko kritje. Zato so tudi na www.zavago.si namenili večji poudarek nezgodnim rentam.

Mesečna nezgodna renta naj bo vsaj v višini 300 evrov mesečno, še bolje vsaj 500 evrov mesečno, za tiste z višjimi dohodki pa najmanj 1.000 evrov mesečno.

Nezgodna renta naj bo dosmrtna. To pomeni, da če pride do invalidnosti, boste prejemali mesečno 1.000 evrov nezgodne rente do konca svojega življenja. To je pomembno zato, ker je invalidska pokojnina zelo nizka in si je treba z nezgodno rento zagotoviti pokritje izpada dohodka, če ne bomo sposobni opravljati svojega poklica. Če že ni dosmrtna, izberite vsaj izplačevanje rente za 20 let.

Nezgodna renta za invalidnost je zelo pomembna, ko nastopi večja invalidnost.

Zavarovalnice ponujajo rente, če nastopi 30-odstotna invalidnost, nekatere pa šele od 50 odstotkov navzgor. Seveda je dražja tista, ki se bo izplačevala, če nastopi nižja invalidnost (35-odstotna invalidnost).

Če nastopi invalidnost, se nam življenje spremeni. Takrat je res pomembno, da dobivamo vsak mesec rento zaradi nezgode. Stroški zaradi nezgode so lahko izjemno visoki in obremenijo družino. To lahko bistveno olajšate z nezgodno rento.

Imam že nezgodno zavarovanje, ne potrebujem novega. Ali res?

Večina ljudi že ima sklenjeno nezgodno zavarovanje. Vendar ne vedo, da je zavarovanje s prenizkimi zavarovalnimi kritji. Ni pomembno, ali že imate sklenjeno nezgodno zavarovanje, pomembno je, ali imate dovolj visoka kritja.

Na zavaGO svetujejo, da si ljudje nezgodno zavarovanje dopolnijo z drugim zavarovanjem, s pomočjo katerega si povišajo zavarovanje za invalidnost, dodajo nezgodno rento, kritične bolezni in morebiti tudi zavarovanje za primer smrti.

Ko se zgodi primer, dobijo izplačila po vseh nezgodnih zavarovanjih od različnih zavarovalnic.

Vnesite svoje podatke, nato boste prejeli celotno poročilo o tem, ali ste preveč, dovolj ali premalo zavarovani, in predloge, katera zavarovanja vam manjkajo.

Tudi vi preverite svoja zavarovanja

Ali ste zavarovani za primer invalidnosti za vsaj 200 tisoč evrov, če imate kredit, pa za vsaj 200 tisoč evrov plus neodplačani kredit? To so minimalna kritja. Najbolje pa si izračunate potrebni znesek tako, da če se vam pripeti invalidnost danes in znaša invalidska pokojnina npr. 500 evrov mesečno, koliko denarja mesečno še potrebujete za izpad dohodka do 80. leta starosti. Če smo stari 40 let in želimo iz zavarovanja mesečnega izplačila vsaj 1.000 evrov mesečno, se moramo za invalidnost zavarovati za pol milijona evrov.

Priporočljivo je tudi kombinirati nezgodna zavarovanja pri različnih zavarovalnicah, saj nekatere ponujajo višje nezgodne rente pri nižji stopnji invalidnosti, druge pa so bolj konkurenčne pri enkratni invalidnosti in kritičnih boleznih.

SVETOVALKO – vaš spletni svetovalec

Pri zavaGo so ugotovili, da se običajno ljudje ne spoznajo na osebna zavarovanja, ne vedo, koliko morajo biti zavarovani in katera zavarovanja dejansko potrebujejo. Ko se zgodi poškodba ali invalidnost, so razočarani, ker ne dobijo izplačil, kot so pričakovali.

Zato so naredili spletnega svetovalca, ki vam bo svetoval, katera zavarovanja potrebujete in katerih ne.

Vnesite podatke in ugotovite, katera zavarovanja so ustrezna za vas.

Ustanovitelj portala zavaGO.si David Fister: "S portalom želimo potrošniku dati enostaven vpogled v cene in pogoje zavarovanj."

David Fister, idejni pobudnik za zavaGo.si: "Idejo za portal www.ZavaGO.si sem pred leti dobil na potovanju, ko sem prejel sporočilo zavarovalnice, da mi bo poteklo nezgodno zavarovanje. Razmišljal sem, kako bi bilo čudovito, če bi na enem mestu lahko preveril zavarovanja različnih zavarovalnic in enostavno izbral najboljšo ponudbo zase. Ideja je čez dobro leto rodila portal www.zavago.si, 'Booking' med zavarovanji, ki je prvi portal v Sloveniji, ki daje moč izbire vam, uporabnikom. Ko sem sam iskal zavarovanje zase in preučeval ponudbo, sem ugotovil, da mi to enostavno vzame preveč časa. Obiskati vsako stran vsake zavarovalnice posebej, poiskati primerno zavarovanje, ga primerjati s prejšnjo stranjo ... Na koncu mi je vzelo vso voljo do življenja in sem seveda obupal. Če vprašate zastopnika, pa veste, kako je – vsi so vedno najboljši. Nato sem sklenil zavarovanje pri zastopniku in nisem vedel, kaj vsebuje in ali je dražje od konkurence. To me je ubijalo. Zato smo naredili www.zavaGO.si, prvi slovenski portal, kjer se srečajo vse zavarovalnice, saj smo želeli dati moč izbire in odločitve vam, potrošnikom. Da boste lahko hitro na istem portalu našli vso ponudbo, cene, pogoje, primerjave in na koncu sklenili zavarovanje prek spleta." "Idejo za portal www.sem pred leti dobil na potovanju, ko sem prejel sporočilo zavarovalnice, da mi bo poteklo nezgodno zavarovanje. Razmišljal sem, kako bi bilo čudovito, če bi na enem mestu lahko preveril zavarovanja različnih zavarovalnic in enostavno izbral najboljšo ponudbo zase. Ideja je čez dobro leto rodila portal, 'Booking' med zavarovanji, ki je prvi portal v Sloveniji, ki daje moč izbire vam, uporabnikom. Ko sem sam iskal zavarovanje zase in preučeval ponudbo, sem ugotovil, da mi to enostavno vzame preveč časa. Obiskati vsako stran vsake zavarovalnice posebej, poiskati primerno zavarovanje, ga primerjati s prejšnjo stranjo ... Na koncu mi je vzelo vso voljo do življenja in sem seveda obupal. Če vprašate zastopnika, pa veste, kako je – vsi so vedno najboljši. Nato sem sklenil zavarovanje pri zastopniku in nisem vedel, kaj vsebuje in ali je dražje od konkurence. To me je ubijalo. Zato smo naredili, prvi slovenski portal, kjer se srečajo vse zavarovalnice, saj smo želeli dati moč izbire in odločitve vam, potrošnikom. Da boste lahko hitro na istem portalu našli vso ponudbo, cene, pogoje, primerjave in na koncu sklenili zavarovanje prek spleta."

Nikar tako ne zavarujte svojega otroka!

V poplavi nezgodnih zavarovanj se je težko odločiti, katero zavarovanje za otroka izbrati, in težko je vedeti, katero zavarovanje je najustreznejše.

Zmotno je razmišljanje staršev, da otroka zavarujejo za dnevne odškodnine in za bolnišnična nadomestila. Ta kritja so pomembna pri odraslih osebah, ki ustvarjajo redne mesečne prihodke. Z dnevnim nadomestilom naj bi se kril izpad mesečnega dohodka v primeru bolniških odsotnosti z dela. Z dnevnim nadomestilom pokrijemo razliko med plačo in bolniškim nadomestilom. To pa pri otrocih ne igra pomembne vloge, saj ne ustvarjajo dohodkov.

ustanovitelj spletnega portala www.zavaGo.si David Fister. "Torej se mi ne zdi pomembno, da otroke zavarujemo za dnevne odškodnine, bolnišnična nadomestila, saj otrok ne ustvarja lastnega dohodka, ki naj bi ga s temi odškodninami pokril v primeru bolniške odsotnosti (kot zaposleni ali podjetnik)," pravi

Najpomembnejše pri nezgodnih zavarovanjih za otroke je zavarovanje za invalidnost. Zavarovanje mora zagotoviti dovolj visoko kritje za invalidnost. Če nastopi invalidnost, lahko stroški narastejo tudi do sto tisoč evrov. Samo pomislimo na stroške prenove in prilagoditve stanovanja ali hiše, na medicinske pripomočke ter vso rehabilitacijo po nesreči. Ti stroški so astronomski. Zavarovanje je primerno, če zagotavlja kritje za 100-odstotno invalidnost za vsaj sto tisoč evrov. Če bi nastopila nižja stopnja invalidnosti od 50-odstotne stopnje, se izplača iz zavarovanja sorazmerni delež od zavarovalne vsote za invalidnost.

Tudi če je vaš otrok športnik in aktivno trenira, je pomembno, da ga dobro zavarujete za invalidnost.

Največje napake pri otroškem zavarovanju

Starši se pri izbiranju zavarovanj pretežno osredotočajo na dnevne odškodnine, kar je skregano z logiko. Zakaj naj bi otrok dobil deset evrov dnevne odškodnine, če si zlomi roko? Ne vidim razloga. Če se zgodi hujša poškodba in trajna nezmogljivost roke ali noge, pa je smiselno, da se izplača odškodnina iz naslova invalidnosti.

Običajno se starši osredotočajo na premijo in izhajajo iz tega, kar bodo morali plačati za določeno zavarovanje. Šele nato pa pogledajo, kaj za to premijo dobijo. To je napačno. Izhodišče za odločitve morajo biti prava kritja in dovolj visoke zavarovalne vsote, nato pa poiščemo primerno ceno med ponudniki.

Prihranil več kot dva tisočaka

Življenjsko zavarovanje je sicer poceni, za manj kot osem evrov mesečno se lahko zavarujete za visoke vsote, vendar če se ne odločite za ugodnejše zavarovanje, se lahko hitro zgodi, da zavarovalnico v nekaj letih preplačate za več tisoč evrov.

35-letni Marko je pri pravi izbiri življenjskega zavarovanja za smrt prihranil več kot 2.200 evrov.

Zavaroval je kredit v višini sto tisoč evrov za obdobje 25 let.

Razlika med najcenejšo ponudbo in srednje drago je bila 91 evrov letno, kar pomeni v 25 letih celo več kot dva tisočaka.

Prihranil je čas, saj mu je portal zavaGO.si omogočil transparentno primerjavo med vsemi zavarovalnicami na enem mestu.

Prihranek časa se pozna tudi, ker je lahko zavarovanje sklenil prek spleta brez obiska zavarovalnega zastopnika.

Omeniti je treba, da ko sklepate zavarovanje pri zastopniku ali na banki, ti ne bodo iskali najcenejše opcije na trgu, ampak bodo ponudili, kar imajo v svoji ponudbi.

Zato nemalokrat potrošniki za zavarovanja plačujemo več, kot je potrebno.

30-letni Janko je sklenil poceni zavarovanje za kredit in prihranil 763 evrov

Janko je seštel posojila, ki jih še odplačuje, svoje letne dohodke in dohodke svoje žene ter sklenil, da potrebuje zavarovanje za primer smrti v višini sto tisoč evrov. Iskal je zavarovanje za smrt brez varčevanja za dobo 20 let.

Najdražja zavarovalnica bi ga stala 11 evrov mesečno, kar v 20 letih znese 2.640 evrov, najcenejša pa 7,82 evra.

Na prvi pogled je razlika med najcenejšo in najdražjo zavarovalnico zgolj 3,18 evra.

Vendar to pomeni v 20 letih 763 evrov razlike.

S pomočjo primerjave ponudb na zavaGo je prihranil 763 evrov.

Ob spletni sklenitvi tudi darilo - 20 evrov

Ali že imate sklenjeno življenjsko zavarovanje za primer smrti?

Ali imate kredit in ste se že zavarovali za primer smrti? Kdaj ste nazadnje preverili svojo zavarovalno polico? Koliko plačujete in kakšna kritja imate? Preverite cene in v primeru, da najdete cenejše zavarovanje, sklenite novo zavarovanje. Polica se lahko vinkulira v korist banke.

Simona je sklenila zavarovanje za primer smrti na banki pred letom dni, ko je najela dolgoročno posojilo za 25 let v višini sto tisoč evrov

Ko je prek primerjalnika www.zavaGO.si preverila veljavno zavarovanje za primer smrti in koliko jo stane novo, je ugotovila, da bi bil z novim življenjskim zavarovanjem njen prihranek v letih kredita 1.824 evrov.

Prav tako lahko novo zavarovanje vinkulira v korist banke, staro pa prekine brez dodatnih stroškov in ga devinkulira.

STARO ZAVAROVANJE NOVO ZAVAROVANJE V 25 letih plača za zavarovanje 6.876 evrov. V 25 letih plača za zavarovanje 5.052 evrov. Mesečna premija obstoječega zavarovanja: 22,92 evra. Mesečna premija novega zavarovanja: 16,84 evra.

RAZLIKA med novim in obstoječim zavarovanjem znaša 1.824 evrov.

