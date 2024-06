Zelo modro se je priključiti na optično omrežje – imamo najmanj deset dobrih razlogov za to

Optika, kot ji domala vsi ljubkovalno rečemo, se je že pred časom uveljavila za magistralne povezave, toda marsikje po svetu, tudi v razvitejših zahodnoevropskih državah, optična vlakna ne segajo v domove takšnega deleža uporabnikov.

V Franciji, Španiji in na Irskem za širokopasovni dostop po podatkih analitskih družb kablov sploh ne uporabljajo več.

Optiki v prid govori več ključnih razlogov

Optična omrežja sicer niso edina možnost širokopasovnega dostopa za gospodinjstva, vendar je direktor omrežja in infrastrukture v Telekomu Slovenije Matjaž Beričič prepričan, da so najboljša iz več ključnih razlogov.

Optika, kot ji domala vsi ljubkovalno rečemo, se je že pred časom uveljavila za magistralne povezave, toda marsikje po svetu, tudi v razvitejših zahodnoevropskih državah, optična vlakna ne segajo v domove takšnega deleža uporabnikov. Foto: Shutterstock

"Optična omrežja zagotavljajo izjemno visoke hitrosti prenosa podatkov v obe smeri in hitro odzivnost, kar omogoča nemoteno delo od doma, izobraževanje na daljavo, pretočno predvajanje vsebin v visoki ločljivosti in druge zahtevne spletne storitve," je povedal za Siol.net.

Zanesljivost, prihodnost, trajnost

Izpostavil je tudi zanesljivost tehnologije optičnih omrežij: "Optična vlakna niso občutljiva na elektromagnetne motnje, kar zagotavlja stabilno povezavo tudi v najzahtevnejših vremenskih pogojih. To je ključnega pomena za vse, še posebej pa poslovne uporabnike, ki se zanašajo na nemoteno delovanje svojih spletnih storitev in povezav."

Beričič vidi optične povezave kot prihodnost širokopasovnega interneta: "S svojo izjemno zmogljivostjo in zanesljivostjo bo ta tehnologija kos tudi prihodnjim zahtevam po vedno večji pasovni širini, kar uporabnikom zagotavlja dolgoročno naložbo."

Optična vlakna niso občutljiva na elektromagnetne motnje, kar zagotavlja stabilno povezavo tudi v najzahtevnejših vremenskih pogojih. Foto: Shutterstock

Opozoril je tudi na trajnostni vidik: "Optične povezave so energetsko najučinkovitejše, nenazadnje pa prispevajo tudi k višji uporabni vrednosti nepremičnin z optičnim priključkom."

Vsaj deset razlogov, zakaj izbrati optično omrežje

Optične povezave prinašajo neposredne prednosti tudi uporabnikom. Povzeli smo (prvih) deset razlogov, zakaj je priklop na optično omrežje doma modra odločitev.

1. Gigabitne hitrosti – danes optična omrežja omogočajo hitrosti do dva gigabita v sekundi v smeri do uporabnika, v prihodnosti pa bo ta hitrost še višja, saj so pripravljena na prihodnost in vedno hitrejši internet.

2. Popolna zanesljivost – stabilna in brezhibna povezava v vsakem trenutku, ki ne zataji niti ob nevihtah, snegu ali drugih vremenskih nevšečnostih.

3. Okolju prijazno – optična omrežja imajo manjšo porabe energije in daljšo življenjsko dobo v primerjavi s starejšimi komunikacijskimi tehnologijami ter tako zagotavljajo trajnostni prispevek za dobro našega planeta.

4. Slika najvišje kakovosti in z najboljšimi lastnostmi – filme, dokumentarne oddaje, športne prenose in druge videovsebine boste z optičnim omrežjem prenašali in si jih lahko ogledali z vrhunsko sliko in zvokom tudi na več zaslonih hkrati.

Danes optična omrežja omogočajo hitrosti do dva gigabita v sekundi v smeri do uporabnika, v prihodnosti pa bo ta hitrost še višja, saj so pripravljena na prihodnost in vedno hitrejši internet. Foto: Shutterstock

5. Veliko podatkov, nič čakanja in težav – prenosi velikih datotek ne bodo več vzeli veliko časa, tudi videokonference z velikim številom udeležencev potekajo brez zapletov in težav.

6. Gejmerski raj – še tako obsežne igre bo mogoče naložiti na osebni računalnik ali igralno konzolo že v nekaj trenutkih, med igranjem pa bo vse potekalo brezhibno, saj imajo optična omrežja zelo majhno zakasnitev (latenco) in so polno odzivna, neprimerljivo odzivnejša kot starejše tehnologije.

7. Podatki v oblaku tako blizu kot doma – z vedno več podatki in datotekami v oblaku je hitra povezava do njih zelo pomembna. Optična omrežja zagotavljajo tako bliskovito povezavo, da sploh ne boste zaznali, da te vsebine niso na vašem domačem računalniku.

Prenosi velikih datotek ne bodo več vzeli veliko časa, tudi videokonference z velikim številom udeležencev potekajo brez zapletov in težav. Foto: Shutterstock

8. Dvosmernost in simetričnost – prejšnje tehnologije niso dosegale enakih hitrosti podatkovnega prenosa v smeri od uporabnika, kar nekoč niti ni bilo usodno, saj smo bili predvsem odjemalci vsebin, ne pa tudi ustvarjalci. Danes, ko bomo pogosto želeli kakšno obsežno videodatoteko deliti z nekom ali jo shraniti v oblak, je postala pomembna visoka hitrost tudi v smeri od uporabnika. Optično omrežje jo zanesljivo omogoča, na nekdanja dolga čakanja pa lahko zdaj končno in dokončno pozabimo.

9. Nadgradnja in okrepljena vrednost nepremičnine – nepremičnina z vzpostavljenim širokopasovnim optičnim omrežjem ima dodano vrednost, saj gre za najsodobnejšo tehnologijo z vrhunsko zmogljivostjo in zanesljivostjo.

10. Vse te in še druge prednosti ne bodo niti malo udarile po vaši denarnici – optično omrežje si lahko privošči vsak, saj za isto ceno, kot bi plačali za eno od prejšnjih tehnologij, dobite optično omrežje, ki vam nudi veliko več kot samo bistveno višje hitrosti. Zaslužite si najboljše, kar lahko dobite, zlasti zato, ker nič ni dražje. Zakaj potem sploh razmišljati o kakšni starejši tehnologiji?