Zakaj je ura serije Huawei Watch GT 5 tako edinstvena?

Inovativne pametne ure Huawei, ki so bile nedavno predstavljene, so že na voljo za prednaročilo. Na predstavitvi nismo spoznali zgolj novih, revolucionarnih funkcij, temveč tudi njihov trud, da inovacije združijo z modnim ter trendovskim dizajnom, predstavljenim v okviru koncepta "Fashion Edge".

Kljub temu da se naši duševni in telesni življenjski slogi precej razlikujejo, se večina proizvajalcev pametnih ur še vedno drži načela "ena oblika in ena velikost za vse". Huawei pa pravi drugače. Pri zasnovi pete generacije ure Watch GT so se osredotočili predvsem na to, da poudarijo edinstvenost vsakega uporabnika in ustvarijo uro, ki bo odsevala njegovo osebnost ter ga opolnomočila.

Foto: Huawei

Pot do osebnega modnega sloga

Povsem nov koncept "Fashion Edge" izhaja iz kombinacije modnega oblikovanja in vrhunskih tehnologij, da bi vsakdo lažje našel sebi primerno "spremljevalko" na področju mode, zdravja in telesne pripravljenosti. Pametno uro Huawei Watch GT 5 zato odlikuje raznolikost funkcij, ki najbolj ustrezajo posameznikovim ciljem in življenjskemu slogu.

Spremembe so vidne že na prvi pogled. Uvedli so osmerokotno ohišje z ostrimi robovi ter močno razširili nabor modelov zanj in zanjo. Ti se razlikujejo v velikosti in barvi ohišja ter v dodanem paščku. Komur to ni dovolj, bo posegel po izvedbi "Pro" z ohišjem iz titana oziroma nanokristalne keramike. Visokokakovostni materiali niso le dodatna novost, ki kakovost ure približa prestižnim klasičnim modelom, temveč ji omogočajo, da brez težav zdrži vsakodnevne dejavnosti v pisarni, doma ali v telovadnici.

Foto: Huawei

Nova ura Huawei Watch GT 5 je prva s sistemom TruSense

Serija pametnih ur Huawei Watch GT 5 je prva s sistemom TruSense, lastnim integriranim sistemom za sledenje zdravju in športu, ki izboljšuje izkušnjo sledenja, saj so meritve telesnih znakov celovitejše, hitrejše in natančnejše.

Sistem TruSense temeljno nadgrajuje tipalo z vključitvijo vrhunske tehnologije zatemnitve stekla in izboljšanih algoritmov, kar natančnost in hitrost spremljanja zdravja in telesne pripravljenosti dvigne na novo raven.

Foto: Huawei

Z nadgrajenimi športnimi programi do zmagovite prednosti

Huawei Watch GT 5 dinamično meri telesno zmogljivost in napredek, da z lahkoto dosežete postavljene cilje. Tekači, ki trenirajo za tekmovanje, z analizo tekaške forme prejmejo predloge za izboljšanje tehnike teka in zmogljivosti, medtem ko bo rekreativcem všeč možnost uvažanja tekaških prog iz storitve Komoot. Ljubiteljem golfa, teka na smučeh in prostega potapljanja pa je na voljo sledenje omenjenim dejavnostim na profesionalni ravni. Za te posebne dejavnosti je ura opremljena s poglobljenimi orodji, s katerimi boste postali boljši v svojem najljubšem športu.

Za vse in vsakega!

Pametne ure serije Huawei Watch GT 5 so popolnoma združljive s pametnimi telefoni z operacijskima sistemoma Android in iOS. To vsem omogoča, da izkusijo Huaweieve najnovejše inovacije na področju zdravstvene tehnologije in funkcij za sledenje športnim aktivnostim. Navdušila vas bo tudi druga izredna lastnost serije GT – dolga življenjska doba baterije, in sicer do sedem dni pri manjšem in celo do 14 dni pri uri z večjim, 46-milimetrskim ohišjem.

Foto: Huawei

Nove ure vas nestrpno pričakujejo! Če novo pametno uro naročite do konca septembra, boste brezplačno prejeli še vrhunske brezžične slušalke Huawei Freebuds 5i. Pametne ure serije Huawei Watch GT 5 bodo na voljo od 1. oktobra po naslednjih priporočenih cenah. Watch GT 5 46 mm v črni barvi: 279 evrov

Watch GT 5 46 mm z modrim tkanim paščkom: 299 evrov

Watch GT 5 41 mm v modri barvi: 259 evrov

Watch GT 5 41 mm z belim usnjenim paščkom: 279 evrov

Watch GT 5 41 mm z zlatim kovinskim milanskim paščkom: 329 evrov

Watch GT 5 Pro 46 mm v črni barvi: 399 evrov

Watch GT 5 Pro 46 mm s paščkom iz titana: 499 evrov

Watch GT 5 Pro 42 mm v beli barvi: 449 evrov

Watch GT 5 Pro 42 mm z ohišjem iz keramike (bela): 599 evrov Kupci pametnih ur Watch GT 5 Series ste upravičeni do brezplačnega trimesečnega članstva v programu Huawei Health+, ki omogoča dostop do številnih ekskluzivnih ugodnosti, vključno z vadbo od začetne do naprednejše, vodenimi meditacijami, načrtom Ohrani kondicijo (Stay Fit) in dihalnimi vajami.

