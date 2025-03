XYZ presega 7 milijonov dolarjev v predprodaji!

Medtem ko nekateri znani meme kovanci doživljajo strm padec, ena digitalna valuta ohranja svoj položaj, novinec pa že pred vstopom na trg buri duhove. Dogecoin ostaja stabilen kljub nihanjem trga, medtem ko kovanci, kot sta PEPE in TRUMP, padajo. Medtem je predprodaja XYZ presegla sedem milijonov dolarjev, kar je pritegnilo pozornost vlagateljev in spodbudilo radovednost glede njegovega potencialnega vpliva.

Foto: LA KADJ LLC

XYZVerse ($XYZ) cilja na 99.900-odstotno rast in dosego statusa G.O.A.T.

XYZVerse ($XYZ) je prinesel povsem nov koncept v nišo meme kovancev, saj združuje vznemirjenje, ki ga doživljamo ob spremljanju športa s hitro energijo kriptovalut. Namenjen je strastnim oboževalcem nogometa, košarke, MMA in e-športov. Gre za več kot le običajni žeton – gre za rastočo skupnost, ki je zgrajena okoli strasti do igre.

Z drznim ciljem Greatest of All Time (G.O.A.T.) XYZVerse cilja višje kot povprečen meme kovanec. To so opazili tudi uporabniki, saj je nedavno prejel naziv najboljši nov meme projekt.

Kaj loči XYZVerse ($XYZ) od drugih? Ni kratkoročen trend. Ta projekt ima jasno časovnico in predano skupnost, osredotočeno na dolgoročno rast.

Foto: LA KADJ LLC

Žene ga športna mentaliteta. Žeton $XYZ je nastal kot ultimativni tekmec, pripravljen uničiti konkurenco in poleteti na Luno v okviru misije Elona Muska. $XYZ je na poti na zmagovalni oder s ciljem, da postane simbol tistih, ki živijo in dihajo šport in kripto.

$XYZ že kaže uspeh, še preden se je dobro uveljavil na trgu

Predprodaja $XYZ je v teku, kar omogoča dostop do žetona po posebni "predprodajni" ceni.

Cena ob lansiranju na trg: $0,0001

Trenutna cena: $0,002

V samo nekaj mesecih je $XYZ že zrasel za več kot dva tisoč odstotkov!

Naslednja stopnja: $0,0025 (+25 % rast)

Končni cilj: $0,1

Od lansiranja do generiranja žetonov je $XYZ dosegel že 99.900-odstotno rast!

Če nisi zraven, si zunaj. Predprodaja $XYZ namreč že podira rekorde najboljših.

Dogecoin (DOGE)

Cene Dogecoina (DOGE) so se v zadnjem obdobju gibale različno. V preteklem tednu je cena narasla za 0,27 odstotka. V zadnjem mesecu pa je padla za 23,82 odstotka. Čeprav je zabeležil padec, kovanec še vedno dosega pozitivno rast za kar 156,01 odstotka glede na zadnjih šest mesecev beleženja poslovanja.

Trenutno je trgovalna cena med 0,20 in 0,29 ameriškega dolarja, Dogecoin pa se sooča z odporom pri 0,34 ameriškega dolarja. Preseganje te stopnje bi lahko potisnilo ceno proti naslednjemu odporu pri 0,43 dolarja, kar bi pomenilo približno 48-odstotno rast glede na trenutno ceno. Na negativni strani je najbližja podpora pri 0,16 dolarja. Če bi cena padla pod to vrednost, bi lahko preizkusila drugo podporo pri 0,07 dolarja.

Indeks relativne moči (RSI) je pri 46,43, kar nakazuje t. i. nevtralni zagon. Stokastični indikator (The Stochastic oscillator) je nizek pri 12,94, kar lahko pomeni, da je kovanec morda prodan prenizko in bi lahko zrasel. Tako desetdnevni kot stodnevni enostavni drseči povprečji sta pri 0,26 dolarja, kar kaže na fazo konsolidacije. Vsi ti kazalci nakazujejo možnost rasti cene, če bo povpraševanje po nakupu raslo.

Pepe (PEPE)

Pepe (PEPE) ima vseskozi pozornost kriptonavdušencev. V zadnjem tednu je cena padla za 2,31 odstotka, v zadnjem mesecu je padla celo za 42,00 odstotkov, vendar pa je v zadnjih šestih mesecih cena zrasla za 36,30 odstotka. Ta nihanja kažejo, da je PEPE imel nestanovitno, a opazno uspešnost.

Trenutna cena se giblje med 0,000007835666666666667 dolarja in 0,000011368 dolarja. Kovanec je blizu svojega desetdnevnega enostavnega drsečega povprečja pri 0,000009956 dolarja in svojega stodnevnega enostavnega drsečega povprečja pri 0,0000097028 dolarja. Indeks relativne moči (RSI) je pri 48,29, kar kaže na nevtralni zagon. Stokastični indikator je pri 21,70, kar lahko nakazuje, da je cena morda preveč padla in da bi se lahko zgodil obrat navzgor.

Če PEPE naraste, bi lahko naletel na odpor pri 0,000013194 dolarja. To je približno 16-odstotno povečanje od zgornjega roba trenutnega cenovnega razpona. Naslednji nivo odpora je pri 0,000016727 dolarja. Na negativni strani so podpora pri 0,000006128 dolarja in nato pri 0,000002595 dolarja. Padec na najbližjo podporo bi pomenil približno 22-odstotno zmanjšanje od trenutne najnižje cene. Trgovci pozorno spremljajo te ravni, da bi napovedali naslednje gibanje kovanca.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) je v zadnjem času doživel pomembna gibanja. V preteklem mesecu je njegova cena narasla za skoraj 344 odstotkov. Ta pomembni porast kaže na močno zanimanje vlagateljev. Vendar pa je v zadnjem tednu kovanec padel za približno sedem odstotkov, kar nakazuje kratkoročno prodajo ali pobiranje dobička.

Trenutno TRUMP trguje med 13,72 in 19,63 dolarja. Najbližja raven odpora je pri 23,38 dolarja. Če kovanec preseže to raven, bi lahko ciljal na naslednji odpor pri 29,29 dolarja. Na drugi strani je podpora pri 11,56 dolarja. Padec pod to bi lahko povzročil testiranje druge podpore okoli 5,65 dolarja.

Tehnični indikatorji dajejo mešane signale. Desetdnevno in stodnevno enostavno drseče povprečje sta blizu, pri 16,16 in 15,89 dolarja, kar nakazuje konsolidacijski trend. Indeks relativne moči je pri 65,74, kar pomeni, da se približuje območju prekupljenosti, kar lahko nakazuje na potencialen popravek cene. Stokastični indikator je pri 62,40, prav tako blizu območja prekupljenosti. Medtem MACD vrednost 0,3787 nakazuje bikovski zagon, a ta bi se lahko hitro zmanjšal. Glede na te dejavnike bi TRUMP lahko doživel kratkoročne fluktuacije, vendar močna mesečna rast nakazuje možnost nadaljnjih dobičkov, če ta preseže ključne ravni odpora.

Glede na stabilnost DOGE in PEPE ter opaženi upad TRUMP XYZ močno izstopa v bikovskem zagonu v začetku leta 2025 kot pionirski športni meme kovanec, ki združuje športne navdušence in cilja na 20.000-odstotno rast. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite njihovo spletno stran, Telegram ali X.

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.