Kot poročajo tuje tiskovne agencije, naj bi tovarna, v kateri bo imel TSMC 70-odstotni, preostali partnerji pa po desetodstotni delež, EU na področju proizvodnje polprevodnikov omogočila strateški preobrat. Delež EU na svetovnem trgu čipov je trenutno desetodstoten, z ESMC naj bi se ga podvojilo.

Proizvodnja bo po načrtih stekla leta 2027, večinoma pa naj bi bila osredotočena na čipe za avtomobilsko industrijo. V tovarni naj bi bilo vzpostavljenih dva tisoč delovnih mest.

Projekt bo z državno pomočjo podprla tudi nemška država. Za to je že dobila zeleno luč Evropske komisije. "Ta ukrep bo okrepil oskrbo, odpornost in digitalno suverenost na področju polprevodniških tehnologij v Evropi," so v izjavi za javnost zapisali v Bruslju. "Prav tako bo pozitivno prispeval k digitalnemu in zelenemu prehodu," so dodali.

Proizvodnja polprevodnikov danes velja za kritično pomembno. Če bi se stroji zaustavili, bi dobesedno čez noč obstale številne industrije – vključno s tehnološko, avtomobilsko, vojaško. Kaj se zgodi ob pomanjkanju polprevodniških čipov, smo lahko začeli spremljati leta 2021, ko je zaradi delnih prekinitev proizvodnje in težav dobavne verige tako rekoč zablokiran postal del avtomobilske industrije, saj proizvajalci preprosto niso dobili čipov za vgradnjo v nove avtomobile. Obenem so se vidno podražile računalniške komponente in elektronika nasploh ali pa so te preprosto postale nedobavljive. Foto: Reuters

Prva takšna tovarna v Evropi

Evropska komisija je pri odločanju o dovoljenju za državno pomoč Nemčije projektu upoštevala tudi, da bo tovarna prva te vrste v Evropi. Pomoč naj bi imela "spodbujevalni učinek", saj naj ESMC v naložbo ne bi šel brez tovrstne podpore.

ESMC naj bi v novi tovarni v Dresdnu proizvajal čipe iz silicijevih rezin, pri čemer naj bi uporabljal specifične tehnologije. S tem naj bi pomembno dopolnjeval proizvodne zmogljivosti v Evropi.