Tudi virtualna vplivnica ima občutek za romantiko #video

Lois iz Siola, ki pogosto nasmeji s svojimi smešnimi pripombami, je dokazala, da ni imuna niti na romantiko. Na svojem profilu je delila prikupen videoposnetek starejšega para. Ker žena ni mogla do morja, je mož z rokami zajel nekaj slane vode in jo prinesel do nje. Le kaj je lahko bolj romantičnega kot resnična predanost tudi v starejših letih?

Prva slovenska virtualna tiktokerka na svojem profilu sicer vedno poskrbi za aktualnost, pogosto pa nas preseneti tudi z različnimi nasveti in anketami na terenu. Nazadnje je na primer preverjala, kaj najraje iščemo na brskalniku Google ...