To je grožnja današnjemu stilu življenja

V današnjem digitalnem svetu je internet postal nepogrešljiv del našega vsakdana. Ne glede na to, ali delate od doma, se šolate na daljavo, pretakate filme in serije ali uporabljate pametne naprave, je kakovostna internetna povezava ključna za nemoteno delovanje vseh teh storitev. Zato je zanesljiv in hiter internet pomembnejši kot kadarkoli prej, motnje v internetni povezavi praktično pomenijo grožnjo našemu vsakdanu. V nadaljevanju članka rešite kviz, ki vam bo razkril, kako pomembna je dobra internetna povezava za vaš življenjski slog, in se potegujte za kakovosten poslovni nahrbtnik.

Foto: Shutterstock

Optično omrežje je najhitrejša in najzanesljivejša rešitev za internetno povezavo, ki deluje brez prekinite in, zamrznitev, predvsem pa z izjemno hitrostjo. Da bi bila optična povezava dostopna širom Slovenije in bi jo lahko pripeljali v številna nova gospodinjstva, so v Telekomu Slovenije v zadnjem času intenzivno vlagali v izgradnjo najboljšega optičnega omrežja v Sloveniji – NEO optika.

Kot rezultat tega napredka Telekom Slovenije sedaj omogoča dostop do svojega omrežja kar 250 tisoč dodatnim gospodinjstvom. Če živite na vasi, to danes ni več problem. Optično omrežje Telekoma Slovenije je sedaj na voljo tako v mestih kot tudi na podeželju. Tukaj lahko preverite, če je NEO optika dostopna tudi na vašem naslovu.

Prehod na optiko je za obstoječe in nove naročnike Telekoma Slovenije popolnoma brezplačen!

Rešite kviz: Kako pomembna je za vas dobra internetna povezava?

Odkrijte, kakšno vlogo igra internet v vašem življenju, in spoznajte, zakaj je NEO optika popolna rešitev za hitrost, stabilnost in neprekinjeno povezavo. Z malo sreče pa boste morda med tremi nagrajenci, ki bodo prejeli kvaliteten poslovni nahrbtnik, ki ga podarja Telekom Slovenije.

Foto: Shutterstock Zakaj se NEO optika enostavno 'izplača'? Če v vašem domu optike še nimate, potem ne glede na to, ali ste o tem že razmišljali ali ne, preverite, kako vam bo zanesljiva internetna povezava olajšala vaše vsakodnevne aktivnosti. Tukaj je nekaj ključnih razlogov, zakaj se 'izplača': Zanesljivost : Optika je kot prijatelj, ki nikoli ne zamuja. Z njo je vaš internet vedno stabilen in brez prekinitev, tudi v najbolj kritičnih trenutkih.

: Optika je kot prijatelj, ki nikoli ne zamuja. Z njo je vaš internet vedno stabilen in brez prekinitev, tudi v najbolj kritičnih trenutkih. Varnost: Optično omrežje zagotavlja visoko stopnjo varnosti, saj je odporno na motnje in zlorabe. Vaši podatki so pri prenosu prek optike varni in zaščiteni. Izjemna hitrost : Z optičnim internetom dosežete najvišje hitrosti na trgu – do dveh gigabitov na sekundo, z možnostjo še višjih hitrosti do deset gigabitov na sekundo na zahtevo! Ne glede na to, ali gledate videoposnetke, igrate spletne igre ali delate od doma, vse poteka gladko in hitro, četudi je na internetu več uporabnikov hkrati.

: Z optičnim internetom dosežete najvišje hitrosti na trgu – do dveh gigabitov na sekundo, z možnostjo še višjih hitrosti do deset gigabitov na sekundo na zahtevo! Ne glede na to, ali gledate videoposnetke, igrate spletne igre ali delate od doma, vse poteka gladko in hitro, četudi je na internetu več uporabnikov hkrati. Vrhunska kakovost slike in zvoka : Z optiko se poslovite od prekinitev slike in zvoka ali njune neusklajenosti. Pri uživanju v svojih priljubljenih vsebinah boste vedno imeli najvišjo kakovost brez zamrznitev.

: Z optiko se poslovite od prekinitev slike in zvoka ali njune neusklajenosti. Pri uživanju v svojih priljubljenih vsebinah boste vedno imeli najvišjo kakovost brez zamrznitev. Manjša zakasnitev : Ljubitelji spletnih iger bodo cenili minimalne zakasnitve, ki omogočajo nemoteno igralno izkušnjo brez frustracij.

: Ljubitelji spletnih iger bodo cenili minimalne zakasnitve, ki omogočajo nemoteno igralno izkušnjo brez frustracij. Stabilnost : Ne glede na vremenske razmere optično omrežje ostaja trdno. Tudi v primeru neviht ali drugih motenj bo vaša internetna povezava delovala brezhibno.

: Ne glede na vremenske razmere optično omrežje ostaja trdno. Tudi v primeru neviht ali drugih motenj bo vaša internetna povezava delovala brezhibno. Višja vrednost nepremičnine : Nepremičnine, ki so povezane na optično omrežje, so privlačnejše za kupce in dosegajo višje cene. Hiter in stabilen internet je danes nepogrešljiv del vsake sodobne nepremičnine.

: Nepremičnine, ki so povezane na optično omrežje, so privlačnejše za kupce in dosegajo višje cene. Hiter in stabilen internet je danes nepogrešljiv del vsake sodobne nepremičnine. Cena: Kljub izjemni hitrosti in zanesljivosti optike paketi na optičnem omrežju niso dražji od tistih na starejših tehnologijah. Pravzaprav Telekom Slovenije ponuja posebne ugodnosti za priklop na optiko!

Foto: Shutterstock

Optično omrežje je omrežje prihodnosti

Ne le zanesljiva električna dobava, tudi zanesljiv internet postaja praktično nepogrešljiv za vsakdanje življenje posameznikov kot tudi za poslovno uspešnost podjetij. Lahko bi rekli, da gresta elektrika in internetna povezava z roko v roki po poti napredka.

Tudi predsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Škufca Zaveršek pravi: "Prihodnost komunikacij temelji na zanesljivih in varnih optičnih povezavah. V omrežje je povezanih vedno več uporabnikov in naprav, od delovanja omrežja je odvisnih vedno več rešitev za podjetja in storitev za uporabnike."

Kot še pravi, "uporabnike spodbujamo, naj se, če imajo to možnost, odločijo, da gredo vedno na boljše ter da starejše tehnologije zamenjajo z našim najsodobnejšim optičnim omrežjem. Na ta način jim bo zagotovljena veliko boljša uporabniška izkušnja. Svojo sodobno infrastrukturo skrbno, strateško in trajnostno načrtujemo z mislijo na uporabnike in na prihodnost."