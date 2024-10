TCL 50 Pro: pametni telefon, ki je lahko tudi e-čitalnik

Kitajsko družbo TCL marsikdo pozna bolj po televizorjih kot pametnih telefonih, čeprav zagotovo niso novinci na tem področju.

Najprej smo jih spoznali, ko so leta 2005 za mobilne telefone pridobili blagovno znamko Alcatel in tako začeli proizvajati mobilne telefone z imenom te francoske korporacije, med letoma 2016 in 2020 pa so podobno upravljali (ponesrečeno) blagovno znamko BlackBerry.

Običajen zaslonski prikaz pametnega telefona TCL 50 Pro NXTPAPER 5G Foto: Ana Kovač

Pet let z lastno blagovno znamko

Šele leta 2019 so začeli proizvajati pametne telefone s svojo blagovno znamko in pri tem ubrali nenavadno in zahtevno pot, saj so se usmerili predvsem na telefone srednjega in vstopnega razreda, kjer je konkurenca že tako ali tako zelo močna.

Slovenije uradno niso obravnavali do pred kratkim, ko so prek svojega slovenskega zastopnika k nam po tihem pripeljali svojo peto generacijo pametnih telefonov.

Zadnja stran pametnega telefona TCL 50 Pro NXTPAPER 5G Foto: Ana Kovač

E-papirju podobno na tri različne načine

V srednjem in vstopnem razredu pametnih telefonov je zelo težko ustvariti nekaj, kar bi izstopalo iz množice drugih naprav v teh razredih, a je družbi TCL uspelo točno to: ustvarili so dvočlansko družino pametnih telefonov, ki poleg zaslonov, običajnih za pametne telefone, s preklopom mehanske tipke omogočajo prikaz, podoben e-črnilu oziroma elektronskim bralnikom knjig.

Na voljo so kar tri načini, ki sta jim skupna ime NXTPaper in primernost za daljše bralne podvige kakršne bi sicer pripisali kakšnemu e-čitalniku. Najvarčnejšega med temi tremi načini, Max Ink, spremlja močno omejena funkcionalnost pametnega telefona, ki še vedno dopušča opravljanje pogovorov in fotografiranje.

Video: prvi vtisi s pametnim telefonom TCL 50 Pro NXTPAPER 5G

Z načinom Max Ink ves teden ali več brez vtičnice

Z načinom Max Ink se pripravljenost telefona podaljša na en teden ali celo več. V tem načinu ne delujejo niti družbena omrežja, kar pri TCL-ju navajajo kot prednost, ki se uporabniku pomaga še bolj posvetiti e-knjigi, ki jo bere.

Potem sta še dva načina, podobna e-papirju, kjer ostane delujoča vsa funkcionalnost telefona, eden od njih ima celo nežnejše barve. Ta dva načina ne dosežeta celega tedna brez vtičnice, a vsekakor omogočata veliko več časa med posameznima polnjenjema.

V načinu Max Ink, ki je najbolj podoben e-čitalnikom, se zavestno odpovemo večini funkcij in aplikacij pametnega telefona, tudi družbenim omrežjem, a lahko računamo, da bo v njem TCL 50 Pro deloval sedem ali celo več dni. Foto: Ana Kovač

Trenutno najzmogljivejši pametni telefon TCL

TCL 50 Pro je močnejši v dvojčku, kjer se oba pametna telefona ponašata z zaslonom NXTPaper 3.0 in s tremi na njem utemeljenimi prikazovalnimi načini. TCL je ta zaslon preizkusil tudi na eni izmed svojih nedavnih tablic (predstavili so jo v začetku leta v Barceloni na Mobile World Congress in, kakopak, ravno tako poimenovani NXTPaper), ki se prav tako lahko poteguje za mesto naprave, ki lahko v celoti nadomesti e-čitalnik.

Naš tokratni preizkušanec se ne sme sramovati niti svojih drugih lastnosti, kot so procesor MediaTek Dimensity 6300, glavna kamera z ločljivostjo 108 milijonov pik in sprednja kamera z ločljivostjo 32 milijonov pik, osem gigabajtov pomnilnika, razkošnih 512 gigabajtov prostora za shranjevanje, ki ga je s pomnilniško kartico SD mogoče nadgraditi do dveh terabajtov, zaslon z ločljivostjo 1.080 x 2.460 pik, diagonalo 17,3 centimetra (6,8 palca) in osveževanjem do 120-krat v sekundi ter akumulator s spoštovanja vredno nazivno zmogljivostjo 5.010 miliamperskih ur.

Način barvnega papirja na zaslonu pametnega telefona TCL 50 Pro NXTPAPER 5G Foto: Ana Kovač

Ljubiteljem tradicionalnih vrednot bo zagotovo zanimivo, da ima ta telefon celo analogni (3,5-milimetrski) vhod za slušalke, kar je danes že prava redkost, omeniti pa je zagotovo treba tudi premaz zaslona, ki se uspešno brani pred prstnimi odtisi.

Letos brez umetne inteligence ne gre več

Letošnjih telefonov si skorajda ni več mogoče zamisliti brez funkcij umetne inteligence – bodisi zato, ker so nekatere funkcije res uporabne, bodisi zato, ker marketing preprosto obožuje vse, kar je povezano z umetno inteligenco. Pri tem novi TCL-ov telefon ni izjema. Gre pa za preproste funkcije povzemanja besedil in glasovnih posnetkov, ki jih je TCL vpeljal v svoj telefon v sodelovanju z Microsoftom.

Na spodnji strani pametnega telefona TCL 50 Pro NXTPAPER 5G se je našel prostor celo za analogni 3,5-milimetrski vhod za slušalke. ki ga skoraj vsi novi pametni telefoni že nekaj let opuščajo. Foto: Ana Kovač

Pogled na zadnjo stran telefona razkrije značilno razporeditev kamer, ob levem robu pa je svoje mesto našlo pisalo, kar je pri pametnih telefonih srednjega razreda ravno tako prej izjema kot pravilo.

Sklepna beseda

Pametni telefon TCL 50 prinaša nekaj povsem novega v svet pametnih telefonov – z zasloni, ki so podobni e-papirju, so se sicer predstavili že prej, a ne tudi v Sloveniji, kamor so uradno prišli šele zdaj. Ta drugačnost je toliko vrednejša v srednjem cenovnem razredu pametnih telefonov, kjer se zdi, da nič ne more biti sveže ali drugačno.

Na spodnjem delu desne strani pametnega telefona TCL 50 Pro NXTPAPER 5G je drsna tipka, ki omogoča preklop med običajnim zaslonskim prikazom in tremi zaslonskimi načini, ki so podobni e-papirju. Foto: Ana Kovač

Za vse, ki (veliko) berejo e-knjige in niso navdušeni nad tem, da bi morali zato imeti ločeno napravo, je ta telefon s svojimi tremi zaslonskimi načini, ki so podobni e-papirju, in zelo solidnim običajnim zaslonskim prikazom (ne nazadnje je TCL stari maček med proizvajalci zaslonov) zagotovo izpolnitev pričakovanj.

Tudi sicer je TCL 50 Pro povsem soliden telefon srednjega razreda, a ravno ta njegova zaslonska drznost in drugačnost sta jamstvo, da bo za marsikoga privlačnejši od tekmecev s primerljivo ceno. Obenem je TCL 50 Pro dokaz, da je tudi med cenejšimi pametnimi telefoni še dovolj prostora za izvirnost in svežino.