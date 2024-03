Razkritje najnovejše Galaxy A serije: Večji zasloni, boljše kamere in izjemne oblike

Večji zasloni za boljšo izkušnjo

Ena od najopaznejših nadgradenj nove serije Galaxy A so večji zasloni. Samsung razume, da je v dobi neprestanega pretoka multimedijskih vsebin velikost zaslona ključnega pomena za izboljšanje uporabniške izkušnje. Galaxy A55 5G in Galaxy A35 5G se ponašata z impresivnim 16,7 centimetrskim (6,6-palčnim) Super AMOLED zaslonom. Izboljšava omogoča boljšo preglednost, izjemno izkušnjo pri gledanju filmov, igranju moblinih iger in brskanju po spletu. Tehnologija Vision Booster pa dodatno zagotavlja, da je zaslon jasen in svetel v vseh svetlobnih pogojih, kar še izboljša izkušnjo gledanja.

Foto: Samsung / Starcom

Boljše kamere za vsak trenutek

Kamere so vedno ena od osrednjih zanimanj in najnovejša generacija serije Galaxy A ne razočara. Z izboljšavami na področju optične stabilizacije slike (OIS) in naprednih funkcij nočnega snemanja lahko uporabniki pričakujejo ostre, jasne fotografije in videoposnetke v vseh svetlobnih pogojih. Novi modeli prinašajo tudi izboljšano umetno inteligenco za optimizacijo prizorov, kar omogoča, da vaše fotografije izstopajo ne glede na okoliščine.

Izjemne oblike za izrazit slog

Samsung ni pozabil niti na estetski vidik. Najnovejša Galaxy A serija prinaša sveže, izjemne oblike, ki združujejo funkcionalnost z eleganco. Z različnimi barvnimi možnostmi, ki segajo od izjemne ledeno modre, izjemne modre, izjemne lila in izjemne limonsko rumene, je vsak telefon zasnovan tako, da odraža osebnost uporabnika. Tanek profil, kovinski okvirji in minimalističen dizajn kamer dodajo napravam sodoben videz, ki se ujema z današnjimi trendi.

Foto: Samsung / Starcom

Vrhunska varnost za vse uporabnike

Ena izmed najbolj poudarjenih značilnosti nove serije je nedvomno Samsung Knox Vault (Knox Trezor). Varnostna rešitev, ki je bila prej na voljo le v vrhunskih modelih, sedaj prvič prihaja tudi v Galaxy A serijo, kar dokazuje zavezanost Samsunga k zagotavljanju vrhunske zaščite za vse svoje uporabnike. Samsung Knox Vault, strojna varnostna platforma, ki varuje pred nepooblaščenimi posegi, ponuja celovito zaščito, ki uporabnikom serije omogoča mirno uživanje v izjemnih mobilnih izkušnjah.

Brezhibna povezava z ekosistemom Galaxy

Kot del širšega ekosistema Samsung Galaxy nova pametna telefona omogočata nemoteno in integrirano izkušnjo med različnimi napravami Galaxy. Z možnostjo povezovanja s fitnes zapestnico Galaxy Fit3 ali pametno uro Galaxy Watch6 ter samodejnim povezovanjem z brezžičnimi slušalkami Galaxy Buds FE, Galaxy A55 5G in Galaxy A35 5G omogočata uporabnikom, da ostanejo povezani in produktivni ne glede na situacijo.

Foto: Samsung / Starcom

Posebna ponudba v času prednaročila! Telefona sta v Sloveniji že na voljo za prednaročilo, in sicer Galaxy A55 5G po priporočeni maloprodajni ceni od 499,90 EUR in Galaxy A35 5G po priporočeni maloprodajni ceni od 389,90 EUR1. V času prednaročila, med 14. in 28. marcem 2024, lahko poleg Galaxy A55 5G ali Galaxy A35 5G prejmete darilo slušalke Galaxy Buds FE.



Več o ponudbi najdete na spletni strani Samsung. Z najnovejšo serijo Galaxy A Samsung še naprej dokazuje svojo zavezanost k inovacijam in kakovosti, s čimer utrjuje svoje mesto kot eden od vodilnih proizvajalcev pametnih telefonov na svetu. Z večjimi zasloni, boljšimi kamerami in izjemnimi oblikami so ti pametni telefoni pripravljeni zadovoljiti potrebe in želje široke palete uporabnikov. Galaxy A serija postavlja nove standarde v srednjem cenovnem razredu, dokazuje, da vrhunska tehnologija ni rezervirana samo za izbrance.

1. Samsung Electronics Austria GmbH ne nadzoruje in ne vpliva na maloprodajne cene svojih partnerjev. Samsung partnerji samostojno določajo svoje maloprodajne cene.

