Popolna kombinacija: tanek in lahek prenosnik z velikim zaslonom

Ta prenosnik, izdelan iz nenavadnega materiala Ceraluminum in z vrhunskimi zmogljivostmi umetne inteligence, bo osvojil vaše srce. ASUS Zenbook S 16 (UM5606) predstavlja pravo osvežitev na trgu prenosnikov, saj ponuja vse, kar sodoben prenosnik mora imeti, poleg tega pa premore še več zanimivih lastnosti, ki jih redko srečamo. Poglejmo, kaj vse ga krasi in komu je namenjen.

Nova vrsta materiala

Glede na to, da družina Zenbook spada v kategorijo premijskih prenosnikov, ni presenetljivo, da ima S 16 kovinsko ohišje, vendar je ASUS v tem modelu uporabil inovativno tehnologijo, ki aluminiju doda keramične lastnosti. Novi material se imenuje Ceraluminum in ohranja lahkotnost aluminija, vendar po vzoru keramike premore tudi trdnost in odpornost proti obrabi. Dokaz izredne kakovosti izdelave in trdnosti je tudi certifikat vzdržljivosti po vojaških standardih. Poleg tega Ceraluminum zagotavlja nenavaden občutek na dotik, zato se razlikuje od vseh prenosnikov, ki ste jih imeli priložnost videti in otipati. Zahvaljujoč temu ASUS Zenbook S 16 tehta le 1,5 kilograma in je debel le nekaj več kot en centimeter, kar je fantastičen rezultat za prenosnik, ki ima velik OLED-zaslon z diagonalo 16 palcev.

Foto: ASUS

Vrhunske zmogljivosti umetne inteligence

Umetna inteligenca (UI) postaja vse pomembnejši dejavnik vsakodnevne uporabe računalnikov, zato je hitrost, s katero se izvajajo naloge umetne inteligence, vedno pomembnejša. Zenbook S 16 (UM5606) ima vgrajen zmogljiv procesor AMD Ryzen AI 9, katerega NPE (zadolžena za UI) zagotavlja do 50 TOPS, kar pomeni, da je trenutno najhitrejši procesor za poganjanje umetne inteligence v prenosnikih na trgu. Seveda so zmogljivosti odlične tudi pri vseh drugih opravilih, napreden sistem hlajenja z dvema ventilatorjema pa poskrbi, da prenosnik celo pri največji obremenitvi ostane hladen in tih. Posebej zanimivo je, da te napredne zmogljivosti umetne inteligence omogočajo daljšo avtonomijo delovanja na baterijo, zato bodo številnih prednosti deležni tudi uporabniki, ki jim umetna inteligenca ni prioriteta.

Foto: ASUS

Večpredstavna popolnost

Znano je, da so zasloni OLED idealni za uživanje v filmih in serijah, kar je pri tem prenosniku še posebej očitno, saj ima veliko diagonalo zaslona (16 palcev), zaslon pa sliko prikazuje v ločljivosti 3K in s frekvenco osveževanja 120 Hz. Ko v ohišje dodamo še šest zvočnikov, je jasno, zakaj je ta prenosnik odlična izbira za večpredstavnostne navdušence. S prenosnikom UM5606 boste imeli vtis, kot da ste v kinu.

Foto: ASUS

Veliko uporabnih podrobnosti

Zenbook S 16 ima ogromno drsno ploščico s tehnologijo Smart Gesture, ki olajša vsakodnevna opravila. S preprostim premikanjem prsta po robovih sledilne ploščice lahko hitro in enostavno upravljate svetlost zaslona, glasnost zvoka in predvajanje videa. Tipkovnica premore osvetlitev tipk, prenosnik pa ima vgrajeno tudi infrardečo spletno kamero polne visoke ločljivosti.

Komu je namenjen? ASUS Zenbook S 16 (UM5606) je celovit prenosnik brez slabosti, zato je odlična izbira za številne uporabnike. Če potrebujete enostavno prenosljiv prenosnik z velikim zaslonom za domačo ali poslovno uporabo, s tem modelom ne boste zgrešili. Trenutno je na voljo za prednaročilo, dobave kupcem pa se bodo začele že čez nekaj dni. Podrobne specifikacije, ceno in kje ga kupiti, najdete na povezavi www.asusplus.si.



Foto: ASUS

Naročnik oglasnega sporočila je ASUS.