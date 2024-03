Po novem lahko davke plačate kar z mobilnim telefonom ali bančno kartico

Finančna uprava je v sodelovanju z upravo za javna plačila razširila nabor načinov plačila, ki jih lahko uporabite v eDavkih. Poleg Flika in spletne banke Bank@net je v eDavkih tako po novem mogoče spletno plačilo davkov izvesti tudi s karticami MasterCard, Visa, Maestro in Diners club ter rešitvami mobilne telefonije mBills in Valu Moneta.

Pomembna prednost plačevanja davkov prek eDavkov je, da se z enim plačilom lahko plača več različnih obveznosti, ki se sicer plačujejo na različne račune. Zavezanci, ki so v februarju plačali svoje obveznosti prek eDavkov, so plačilo svojih obveznosti izvedli s skoraj 5500 manj plačili, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na finančni upravi.

V eDavkih se spletno plačilo izbranih obveznosti izvede iz vpogleda eKarticaO prek gumba ePlačilo za označene oziroma iz vpogleda Prejeti dokumenti prek gumba ePlačilo. Na pregledu pripravljenih plačilnih navodil se izbere možnost ePlačilo in nato način plačila. Za zaključek plačila se vnesejo podatki v skladu z navodili plačilnega servisa in potrdi plačilo, so opisali postopek.

Izvedena spletna plačila je mogoče v eDavkih preveriti na vpogledu ePlačila, kjer so na povezavi Postavke na voljo podrobnejši podatki o plačilu, in sicer o višini zneska, ki bo razporejen na posamezno izbrano vrsto davka, so še navedli.