Odkrijte inovacije: z iSTYLE vam je Apple še bližje

Nepozabno praznovanje ob odprtju

Svečano odprtje je pospremila živahna atmosfera, ki je pritegnila številne tehnološke navdušence in ljubitelje Applovih izdelkov. Pri iSTYLE so pripravili številne interaktivne aktivnosti, zabavne kvize in razburljive nagradne igre, ki se jih bodo obiskovalci nedvomno še dolgo spominjali.

Tovrstno odprtje iSTYLE v nakupovalnem središču Aleja še dodatno poudarja trud blagovne znamke, da obiskovalcem zagotavlja vrhunske storitve in ustvarja prostor, kjer se lahko tehnološki navdušenci povežejo, učijo in se pustijo navdihniti.

Foto: ISTYLE D.O.O.

Vstopite v Applov svet

Trgovina iSTYLE v nakupovalnem središču Aleja gre korak dlje od tradicionalnega načina nakupovanja, saj obiskovalcem ponuja poglobljeno potovanje v Applov ekosistem. Obiskovalcem so na voljo:

Strokovna pomoč : Ekipa certificiranih strokovnjakov za Apple zagotavlja osebna svetovanja, nastavitev naprav, prenose podatkov in individualne izobraževalne ure za čim bolj brezskrbno izkušnjo z Applovimi izdelki.

: Ekipa certificiranih strokovnjakov za Apple zagotavlja osebna svetovanja, nastavitev naprav, prenose podatkov in individualne izobraževalne ure za čim bolj brezskrbno izkušnjo z Applovimi izdelki. Prilagodljive možnosti financiranja : Prilagojeni programi za študente, učitelje in podjetja, vključno s potrošniškimi kreditiranji, lizingom in možnostmi najema.

: Prilagojeni programi za študente, učitelje in podjetja, vključno s potrošniškimi kreditiranji, lizingom in možnostmi najema. Podpora za podjetja : Specializirane storitve za podjetja – od izboljšav IT-infrastrukture do programskega licenciranja in upravljanja mobilnih naprav.

: Specializirane storitve za podjetja – od izboljšav IT-infrastrukture do programskega licenciranja in upravljanja mobilnih naprav. Certificirana popravila Applovih izdelkov: Hitre in zanesljive diagnostične storitve, popravila in storitve vzdrževanja, ki jih izvajajo avtorizirani tehniki za Apple.

Središče za tehnologijo in navdih Nova trgovina iSTYLE je več kot zgolj prodajni prostor v živahnem nakupovalnem središču Aleja. Je destinacija za odkrivanje, učenje in povezovanje. Obiskovalci lahko spoznajo najnovejše Applove izdelke, se udeležijo delavnic s strokovnjaki ter dobijo osebna priporočila in nasvete za izboljšanje svojega digitalnega načina življenja.

O iSTYLE

iSTYLE, ponosen član skupine Midis, je največja mreža maloprodajnih trgovin Apple Premium v devetih državah srednje in vzhodne Evrope. Po odprtju prve trgovine leta 1999 se je iSTYLE razširil na več kot sto lokacij po vsem svetu: 66 trgovin ima v srednji in vzhodni Evropi ter 31 trgovin na Bližnjem vzhodu. Še dodatnih 39 trgovin v Španiji upravlja sestrsko podjetje K-Tuin.

Naročnik oglasnega sporočila je ISTYLE, D. O. O.