Ethereum signalizira bikovski preboj, vendar bi ta nov meme kovanec lahko prinesel še večji dobiček – tukaj je odgovor, zakaj

Foto: LA KADJ LLC

$CATZILLA je z uvedbo Meow Points narasla za 500 odstotkov

$CATZILLA je nepremagljiv. Raste z neprimerljivo močjo in podporo skupnosti! Začetna vrednost je bila 0,0002 ameriškega dolarja. V trenutku je vrednost kovanca zrastla za kar 500 odstotkov na 0,0009 ameriškega dolarja – in to je šele sedma stopnja od 14! S končno ceno predprodaje, določeno na 0,016 ameriškega dolarja, to predstavlja neverjetno 700-odstotno rast od začetne vrednosti kovanca.

Catzilla je sila, s katero je treba računati, podprta z ogromnim povpraševanjem in izjemno zvesto skupnostjo. Nedavna uvedba Meow Points je le še podžgala ogenj in zgodnjim podpornikom omogočila, da si zagotovijo še večje nagrade.

Catzilla uvaja Meow Points: vstopnica do večjih nagrad pri Airdropu

Meow Points so zasnovani za nagrajevanje zgodnjih podpornikov in zvestih oboževalcev, kar jim daje dodatno prednost pri prihodnji distribuciji airdropov.

Foto: LA KADJ LLC

Več kot porabite za $CATZILLA, več Meow Points boste zaslužili. Preprosto, kajne?

Primer izračuna:

Če porabite 400 ameriških dolarjev za $CATZILLA, boste zbrali 400 dolarjev x 7 odstotkov x 100 = 2.800 Meow Points.

Več ko investirate, večji bo vaš delež v prihajajočem airdropu. Pomislite na to kot na nadgrajevanje vaših nagrad, medtem ko povečujete svoj delež v $CATZILLA.

Ampak to še ni vse – Catzilla vas nagrajuje tudi za priporočila. S pomočjo večstopenjskega programa priporočil lahko zaslužite Meow Points vsakič, ko nekdo, ki ste ga priporočili, kupi tokne.

Za vsako priporočilo oz. za vsakega novega člana, ki ga pripeljete v skupnost, boste zaslužili 20 odstotkov Meow Points od njegovega nakupa toknov.

Catzilla: uničevalec starega kriptosveta

Catzilla združuje navdušence nad kriptovalutami, ljubitelje memov, oboževalce animejev in bojevnike DeFi v nepremagljivo silo. Ta dinamična sila pod eno streho združuje različne skupnosti. Z drzno pripovedjo, neustavljivimi nagradami in osupljivim potencialom za dobiček je Catzilla pripravljena za prevlado na trgu in na to, da stopiti v ospredje.

Foto: LA KADJ LLC

Ethereum: pogled v prihodnost in njegov tehnološki potencial

Ethereum je vodilna platforma blockchain, znana po svojih pametnih pogodbah in decentraliziranih aplikacijah (dApps). Leta 2022 je prešla na model Proof-of-Stake (PoS), cilj česar je povečanje učinkovitosti in znižanje stroškov. Ethereumov ekosistem vključuje dApps, DeFi in rešitve Layer 2. Te rešitve Layer 2, kot sta Polygon in Arbitrum, so zasnovane za izboljšanje hitrosti transakcij. Platforma je uvedla ERC-20 tokne, ki so ključni v številnih digitalnih projektih za upravljanje in uporabnost.

Kljub vsem inovacijam pa je za obdelavo transakcij še vedno potreben ETH. Ethereum, ki ga je predstavil Vitalik Buterin, je od svojega začetka leta 2015 močno zrasel. Njegova prihodnost se usmerja v sharding, ki naj bi omogočil boljšo skalabilnost.

Cena ETH je pod vplivom zgodovinskih vzorcev, napovedi pa nakazujejo, da bi lahko leta 2025 dosegla najnižjo vrednost 2.700,31 ameriškega dolarja, medtem ko najvišje vrednosti za prihodnje leto znašajo 6.580,53 ameriškega dolarja. Ti dejavniki Ethereum postavljajo kot privlačno izbiro na trgu.

Čeprav uveljavljeni kovanci, kot je ETH, morda kažejo znake rasti, pa v kratkoročnem obdobju morda ponujajo manjši potencial v primerjavi z novimi priložnostmi. Catzilla se postavlja kot ultimativni junak meme kovancev z ambicijo, da prinese finančno svobodo vsem. S pričakovanim 700-odstotnim donosom (ROI) med svojo predprodajo in trojno uporabnostjo vabi vse, da se pridružijo boju proti kriptozlobnežem in dosežejo nove višine skupaj. Spletna stran: Catzilla ($CATZILLA) Twitter: https://x.com/CatzillaToken Telegram pogovor: Telegram Chat Telegram novice: Telegram News

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.