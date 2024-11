Google se bo moral ločiti od Chroma

Ameriško ministrstvo za pravosodje bo predvidoma že v sredo zveznemu sodniku Amitu Mehti predlagalo, da Googlu ukaže prodajo spletnega brskalnika Chrome oziroma odcepitev Chroma od Googla (oziroma družbe Alphabet) s prestrukturiranjem v samostojno podjetje, je poročal poslovni medij Bloomberg.

Mehta, ki nad primerom, katerega začetki segajo v leto 2020, bdi od septembra lani, je namreč letos avgusta razsodil, da ima Google nezakonit monopol pri spletnem iskanju. Ameriškemu pravosodju je takrat naložil, naj do decembra letos predstavi predlagane ukrepe, končno odločitev pa bo predvidoma sprejel avgusta prihodnje leto.

Zakaj Chrome, če je težava v Googlovem iskalniku?

Kot odločitev glede zahteve, da Chrome postane samostojna entiteta, po poročanju Bloomberga utemeljujejo na ameriškem ministrstvu za pravosodje, je spletni brskalnik za večino uporabnikov ključna točka dostopa do Googlovega spletnega iskanja.

Chrome ima namreč izrazito prevladujoč tržni delež – v globalnem merilu ga uporablja 66,68 odstotka oziroma kar dve tretjini vseh uporabnikov, v ZDA, kjer poteka postopek proti Googlu, pa 57 odstotkov vseh uporabnikov računalnikov in mobilnih naprav (vir: GS Stat Counter).

Google Chrome ima v Sloveniji po podatkih GS Stat Counter na vseh platformah nekaj več kot 65-odstotni tržni delež. Sledijo mu brskalniki Safari, Firefox in Edge. Foto: Matic Tomšič

Sodnik Mehta naj bi na mizo sicer dobil tudi dodatne zahteve glede Googlovega operacijskega sistema za mobilne naprave Android in Googlovega razvoja umetne inteligence, je še poročal Bloomberg.

Google: Napadajo nas, ker smo najboljši

Pri Googlu so se že oktobra letos, ko so se pojavila prva namigovanja, da bi ministrstvo za pravosodje ZDA za prekinitev domnevnega monopola lahko ukazalo celo prisilno razdelitev Googla oziroma družbe Alphabet na več ločenih podjetij, odzvali z mnenjem, da je ideja o tovrstnih spremembah radikalna.

V podjetju so sporočilu tudi, da avgustovsko odločitev sodnika, da ima Google monopol, na katero so se sicer pritožili, potrjuje njihov status najboljšega iskalnika. Izrazili so tudi prepričanje, da želijo oblasti preprečiti dostopnost iskalnika vsakomur.

Prisilne razdelitve megakorporacij v ZDA dvigujejo veliko prahu, a so le redko uspešne.



ExxonMobil je drugo največje naftno podjetje na svetu (prvi je Saudi Aramco) in eno od desetih največjih po tržni kapitalizaciji (502 milijardi evrov, kar ga uvršča na 17. mesto najvrednejših podjetij na svetu). Podjetje je neposreden potomec naftne družbe Standard Oil, ki jo je leta 1870 ustanovil John D. Rockefeller, praded Michaela Rockefellerja. Foto: Reuters

Zadnji tovrstni veliki met je ameriškemu pravosodju uspel zdaj že davnega leta 1984, ko so v osem različnih podjetij ločili ameriško telekomunikacijsko družbo AT&T (American Telephone & Telegraph).



Verjetno najbolj znana prisilna razdelitev vseh časov se je medtem zgodila leta 1911, ko je na kar 34 podjetij razpadel naftni imperij Standard Oil, ki ga je ustanovil John D. Rockefeller, po nekaterih merilih najbogatejši človek vseh časov. Verjetno najbolj znano podjetje od vseh, na katera je razpadla naftna družba Standard Oil, je energetski velikan ExxonMobil.