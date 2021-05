Že skoraj tri meseca ga iščejo: kaj je storil?

Policisti Policijske postaje Maribor I so 4. marca v dopoldanskih urah zaznali in obravnavali več kaznivih dejanj in sicer poškodovanje ali uničenje stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote. Oškodovanih je bilo več pravnih in fizičnih oseb, ki imajo v lasti nepremičnine v peš conji v mestu Maribor in bližnjih ulicah.

S pomočjo nadzornih kamer so takrat posneli domnevnega storilca, ki ga pa do danes še niso našli. Do zdaj neznani storilec je dejanja izvrševal tako, da je predvsem na fasade objektov, na razne table in po tleh, z zeleno barvo risal grafite in sicer zelene srčke. Tako je fasade poškodoval.

Foto: PP Maribor II

Foto: PP Maribor II

Foto: PP Maribor II