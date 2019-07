Zaradi eksplozije evakuirali vse prebivalce bloka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V stanovanjskem bloku v Gornji Radgoni je danes zjutraj odjeknila eksplozija. Lastnico stanovanja so odpeljali v bolnišnico, stanovalce bloka pa evakuirali.

Policiste so danes ob 7.32 obvestili o eksploziji in požaru v stanovanjskem bloku na naslovu Simoničev breg v Gornji Radgoni, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Po prvih podatkih policije je eksplodirala plinska jeklenka v stanovanju stanovanjskega bloka v spodnjem nadstropju. Lastnico stanovanja so odpeljali v bolnišnico. Po prvih podatkih njeno življenje ni ogroženo. Pristojne službe so iz bloka evakuirale vse stanovalce.

Policisti bodo več informacij posredovali po zbranih obvestilih.