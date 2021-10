Za posledicami prometne nesreče umrl 63-letni traktorist

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zdravljenje v ljubljanski klinični center so 63-letnika prepeljali s helikopterjem. Foto: Ana Kovač

Voznik traktorja, ki se je v soboto huje poškodoval v prometni nesreči pri Ilirski Bistrici, je v ponedeljek umrl zaradi posledic nesreče. Umrl je v ljubljanskem kliničnem centru, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Nesreča se je zgodila, ko je 63-letni traktorist v soboto nekaj pred 16. uro pri odcepu za Soze pri Ilirski Bistrici izgubil oblast nad traktorjem in zapeljal ob obcestni jarek. Pri tem je padel iz traktorja in se huje poškodoval. Na zdravljenje v ljubljanski klinični center so ga prepeljali s helikopterjem.