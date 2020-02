Z nožem v hrbet zabodel mlajšega brata

Dispečerski center zdravstva Maribor je v nedeljo zjutraj obvestil policijo, da so reševalci v okolici Maribora oskrbeli 38-letnega moškega, ki ga je pred tem dve leti starejši brat z nožem zabodel v hrbet.

Iz kuhinje vzel nož in ga na postelji zabodel v hrbet

Policisti so ugotovili, da sta brata prišla zjutraj domov, domnevno naj bi bila pod vplivom alkohola. Doma se je med njima vnel prepir, nato pa se je mlajši brat umaknil v svojo sobo in legel k počitku. Starejši brat je za tem v kuhinji vzel večji nož, vdrl v soboto k mlajšemu bratu ter ga na postelji zabodel v hrbet, je sporočila policija.

Po pomoč se je zatekel k sosedom

Ko je poškodovani ugotovil, da krvavi, je odštel do sosedov in jih prosil za pomoč. Pozneje so ga oskrbeli reševalci in ga odpeljali v mariborski klinični center. V bolnišnici so ugotovili, da ima poškodovani vbodno rano, ki pa ni ogrožala njegovega življenja.

Osumljenca so že izpustili na prostost

Osumljenemu so policisti na njegovem domu odvzeli prostost in ga pridržali. Po končanem ogledu kraja kaznivega dejanja, po vseh zbranih obvestilih in po tem, ko so pridobili izjavo osumljenega, so policisti sinoči pridržanje odpravili, saj za to ni bilo več razlogov.

Osumljenemu grozi do tri leta zaporne kazni

Po ogledu kraja kaznivega dejanja in zbranih obvestilih so policisti in kriminalisti ugotovili, da v tem primeru ne gre za kaznivo dejanje poskusa uboja, ampak za kvalificirano obliko kaznivega dejanja povzročitve lahke poškodbe z nevarnim predmetom, saj namen osumljenega ni bil žrtvi odvzeti življenja, je sporočila policija. Za to kaznivo dejanje osumljenemu grozi do tri leta zaporne kazni.