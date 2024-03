Z avtom zbil otroka na poganjalčku. Policija prosi za pomoč.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče, ki se je zgodila v sredo okrog 16.30 v Ljubljani na Cesti na Bokalce v semaforiziranem križišču z Brdnikovo ulico, policisti prosijo za informacije. V nesreči je voznik osebnega vozila trčil v otroka na poganjalčku, pri čemer je bil otrok hudo poškodovan, so sporočili iz PU Ljubljana.

Otroka so z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, njegovo življenje pa po do sedaj znanih podatkih ni ogroženo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, da to sporočijo na številko 113 ali 01 583 88 20.