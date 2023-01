Voznik umrl pod traktorjem

Včeraj zvečer se je v naselju Montinjan v občini Koper prevrnil traktor, pod njim pa je ostala ujeta oseba. Čeprav so gasilci traktor dvignili in postavili nazaj na kolesa, je voznik umrl, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Koprski gasilci so zavarovali kraj nesreče, traktor s tehničnim posegom dvignili, postavili nazaj na kolesa in izpod njega rešili umrlo osebo. Na kraju dogodka so bili tudi reševalci nujne medicinske pomoči in policisti, so še sporočili z uprave za zaščito in reševanje.