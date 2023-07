Vlak ponoči do smrti povozil človeka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da je okoli pol ene ure zjutraj v naselju Medno v občini Ljubljana vlak povozil človeka, ki je umrl na kraju dogodka.

Pri dogodku so posredovali gasilci GB Ljubljana, ki so pomagali reševalcem NMP in policiji.