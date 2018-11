Višje sodišče zavrnilo pritožbi na obsodbo Bajdeta

Višje sodišče v Celju je zavrnilo pritožbi obeh zagovornikov Velenjčana Romea Bajdeta, ki ga je celjsko okrožno sodišče marca v ponovljenem sojenju spoznalo za krivega umora partnerice decembra 2015 in obsodilo na 25 let zaporne kazni. Bajde je zaradi ponovitvene nevarnosti v priporu že skoraj tri leta.

Celjski okrožni sodnik Zoran Lenovšek je z obsodbo marca sledil predlogu tožilke Marjete Kreča, zavrnil pa je tudi zahtevo Bajdetove obrambe za izločitev predsednika celjskega okrožnega sodišča Matevža Žuglja, sodnika Lenovška in vseh višjih sodnikov, ker naj bi bila Romeu Bajdetu kršena pravica do obrambe.

Bajde se ni strinjal z dodelitvijo Švencbirja za odvetnika po uradni dolžnosti

Bajde se namreč ni strinjal s tem, da mu je okrožno sodišče tik pred izrekom sodbe v ponovljenem sojenju za novega odvetnika po uradni dolžnosti dodelilo Andreja Švencbirja. Dejal je, da dotedanji zagovornici Albini Vedenik, ki ga je zagovarjala prek sistema brezplačne pravne pomoči in je bila ob koncu sojenja na bolniškem dopusti, pooblastila za zastopanje ni preklical.

Sodnik je takrat dejal, da gre za neutemeljene zahteve in zavlačevanje sodnega postopka. V primeru zamika izreka sodbe bi morali Bajdetu odpraviti pripor, v katerem je zaradi ponovitvene nevarnosti že od storitve kaznivega dejanja.

Švencbir je dejal, da Bajdetu zaradi te odločitve ni bilo omogočeno pošteno sojenje, ker se sam ni mogel ustrezno pripraviti na zagovor in zato tudi ni podal sklepnih besed. Švencbir je tako takrat napovedal pritožbo na sodbo, nanjo pa se je pritožila tudi Vedenikova. Pritožila sta se zaradi domnevnih bistvenih kršitev kazenskega postopka, kršitev kazenskega zakonika ter zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Višje sodišče v celoti zavrnilo obe pritožbi

Višje sodišče je zdaj po poročanju časnika Večer obe pritožbi v celoti zavrnilo in potrdilo prvostopenjsko sodbo. Bajde bo tako v kratkem najverjetneje začel prestajati zaporno kazen.

Velenjčan je sicer po pojasnilih tožilstva umor priznal tako preiskovalni sodnici kot tudi na prvem in ponovljenem sojenju. Tožilka je v predlogu zaporne kazni zapisala, da je umor storil iz nizkotnih razlogov oziroma iz ljubosumja, ker si je oškodovanka našla novega partnerja, medtem ko je Bajde trdil, da jo je umoril, ker ga je razjezila, ko sta se vračala s koncerta.

Na prvem sojenju so Bajdeta 7. marca 2017 spoznali za krivega uboja partnerice in ga obsodili na 13 let zapora, čeprav ga je tožilstvo bremenilo umora. Višje sodišče v Celju je sodbo nato razveljavilo, med drugim tudi zato, ker je sojenje v delih, ko so razpravljali o obdolženčevem duševnem zdravju, potekalo za zaprtimi vrati. Višje sodišče je takrat v odločbi opozorilo, da je javnost sojenja pravilo, izključitev javnosti pa izjema.