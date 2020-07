V Sloveniji zasegli 300 tisočakov vrednega lamborghinija

Pomurski policisti so med nadzorom prometa na pomurski avtocesti ustavili nizozemskega voznika lamborghinija. Ugotovili so, da je bilo prestižno vozilo ukradeno v Nemčiji, zato so mu ga zasegli.

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so pretekli petek popoldne med nadzorom prometa na pomurski avtocesti zaustavili državljana Nizozemske. 41-letnik je vozil najet osebni avtomobil Lamborghini urus nemških registrskih oznak, vreden 300.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.

Policisti so pri podrobnejšem pregledu vozila ugotovili, da je to v evidencah policije vneseno kot ukradeno v Nemčiji. Vozilo je bilo zaseženo in bo vrnjeno lastniku. Zoper voznika bo na oddelek državnega tožilstva v Murski Soboti zaradi suma storitve kaznivega dejanja zatajitve po 208. členu KZ-1 podana kazenska ovadba, so še sporočili s PU Murska Sobota.