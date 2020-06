V Kolpi našli moško truplo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti in kriminalisti okoliščine in identiteto osebe, najdene v Kolpi, še ugotavljajo.

Policisti in kriminalisti okoliščine in identiteto osebe, najdene v Kolpi, še ugotavljajo. Foto: Ana Kovač

V reki Kolpi na območju Brega pri Sinjem Vrhu so v soboto zvečer opazili truplo moškega.

Črnomaljski gasilci so ga potegnili iz vode. Na njem ni bilo ugotovljenih znakov nasilja, je pa zdravnica na kraju dogodka potrdila smrt in odredila sanitarno obdukcijo, na podlagi katere bo ugotovljen vzrok smrti, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti in kriminalisti okoliščine in identiteto osebe še ugotavljajo, poroča STA.