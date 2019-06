V prometni nesreči umrl 69-letni voznik avtobusa

Ob 15.55 se je na območju Podvolovljeka v občini Luče zgodila prometna nesreča. Avtobus je zapeljal s cestišča v prepad okoli 50 metrov globoko. Voznik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Nazarje, PGD Kamnik in PGD Luče ob Savinji so zavarovali kraj nesreče in z vrvno tehniko omogočili reševalnim enotam dostop do kraja nesreče. Po končanih policijskih aktivnostih so s tehničnim posegom rešili ukleščenega preminulega voznika. Odklopili so akumulator, preprečili razlitje goriva ter pomagali nujni medicinski ekipi in policistom.

Podatke o vzroku nesreče bodo policisti posredovali v četrtek zjutraj, so sporočili s Policijske uprave Celje.