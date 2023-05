V prometni nesreči na območju Idrije umrl 72-letnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da se je v soboto nekaj čez 16. uro zgodila huda prometna nesreča na območju naselja Gorenja Kanomlja v Idriji, v kateri je umrl 72-letni voznik.

Po do sedaj zbranih podatkih je voznik zapeljal na dovozno pot in zatem preko podpornega betonskega zidu deset metrov v globel bližnjega potoka. Vozilo je po prevračanju obstalo na kolovozni poti ob potoku Klavžarica, prevrnjeno na levi bok.

Voznik je podlegel telesnim poškodbam

Poleg policistov so na kraju prometne nesreče posredovali tudi tamkajšnji gasilci, ki so ukleščenega 72-letnika voznika s tehničnim posegom izvlekli iz vozila. Na kraju so bili tudi idrijski reševalci. Voznik je na kraju nesreče podlegel telesnim poškodbam. Da bi ugotovili natančen vzrok smrti, je zdravnik ZD Idrija odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.

O vseh ugotovljenih dejstvih je policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.