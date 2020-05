V prepiru z nožem porezal partnerico, nato pa zbežal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

41-letni moški je v ponedeljek okoli 12. ure na območju Viča v Ljubljani v prepiru z nožem porezal svojo partnerico, nato pa pobegnil s kraja dogodka. Žensko, ki je v prepiru utrpela lažje poškodbe, so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center, od koder so jo že odpustili v domačo oskrbo. 41-letnika so policisti kmalu prijeli v bližini kraja dogodka.