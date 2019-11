V neurju v Grčiji umrla dva jadralca, žrtve tudi v Franciji in Italiji

Neurje je po poročanju grških medijev zahtevalo življenji dveh jadralcev, ki se jima je prevrnila jadrnica. Bila sta v bližini Patrasa na zahodu polotoka Peloponez.

Na območju medtem še vedno piha močan veter, zaradi česar so zaprli več cest ob obali. Zaprta je tudi avtocesta med Atenami in Patrasom, na katero se je sprožilo več zemeljskih plazov. Na obali mesta Kineta zahodno od Aten pa je poplavilo več hiš, iz katerih so morali reševati ujete ljudi.

Reka v Italiji odnesla 52-letnico

V italijanski deželi Piemont so po večurnem iskanju našli truplo 52-letne ženske, ki jo je odnesla narasla reka. V deželah Piemont in Ligurija so sicer zaradi obilnega deževja in plazov zaprte številne ceste.

Že v soboto je zemeljski plaz odnesel del viadukta na avtocesti A6 med Torinom in Savono v Liguriji. Zaprta je še avtocesta med Torinom in Piacenzo, promet pa je oviran še na več drugih avtocestah in cestah v Liguriji in Piemontu na severozahodu Italije. V Piemontu so sicer preventivno na varno prepeljali okoli 520 ljudi.

V teh dveh deželah so novembra zabeležili več padavin kot v povprečju v celotnem letu, so sporočili italijanski meteorologi.

Težave v prometu tudi v Franciji

Z obilnim deževjem se že več dni soočajo tudi na jugu Francije, kjer so prav tako zaprte številne ceste. Med Nico in pristaniškim mestom Toulon ne vozijo vlaki. V departmaju Var so zabeležili najmanj štiri smrtne žrtve, več ljudi pa je bilo poškodovanih.

V nekaterih delih tega francoskega departmaja je v zadnjih 24 ali 48 urah padlo toliko dežja, kot ga običajno v dveh ali treh mesecih.