V cisterni tovornjaka odkrili prebežnike, ki so potovali proti Sloveniji

Hrvaški policisti so na mejnem prehodu Bajakovo s Srbijo v sredo ustavili cisterno s srbsko registracijo, v kateri so našli devet državljanov Afganistana, ki so bili skriti v tovornem delu vozila, je sporočila hrvaška policija. Kot so poudarili, je bilo zdravstveno stanje devetih nezakonitih prebežnikov dobro.

Voznik tovornega vozila je bil 41-letni državljan Srbije, ki je prijavil tranzit krme skozi Hrvaško proti Sloveniji. V notranjosti cisterne pa so našli devet moških iz Afganistana, starih med 19 in 23 let. Moški niso kazali zdravstvenih težav, so zapisali na spletni strani policijske uprave s sedežem v Vukovarju.

Prebežniki so bili skriti v notranjosti tovornega vozila. Foto: PU vukovarsko-srijemska

Policisti so objavili tudi fotografije notranjosti tovornega prostora cisterne. Videti je do polovice zapolnjen tovorni prostor s krmo, na njej pa sedijo tujci. Kot so poudarili hrvaški policisti, bodo med kriminalistično preiskavo ugotovili vse okoliščine poskusa izogibanja mejni kontroli, piše STA.

Slovenski policisti pa so v soboto na mejnem prehodu Gruškovje v dveh cisternah za prevoz živil s srbskimi registrskimi oznakami odkrili 22 oseb, ki so se skušale izogniti mejni kontroli. Državljani Bangladeša, Indije, Turčije in Sirije so bili po navedbah policijske uprave Maribor vidno izčrpani, obstajala je tudi velika verjetnost, da bi se zadušili.