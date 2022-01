Trčenje usodno za 53-letnega pešca

Nekaj pred 18. uro so bili policisti obveščeni o hudi prometni nesreči v Podskrajniku, v kateri je umrl 53-letni pešec. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo, ker je 51-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Cerknice proti Uncu, odvzel prednost pešcu na prehodu za pešce in trčil vanj.