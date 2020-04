Sumijo ju najmanj 17 ropov. "Na rope sta se izjemno dobro pripravila."

Celjski policisti so sporočili, da so roparja, ki so ju prijeli januarja letos, ovadili še za 12 ropov bencinskih servisov in pošt v preteklosti. Policisti so tudi ugotovili, da sta se osumljena na rope temeljito pripravila, z ropi pa pridobila 150 tisoč evrov premoženja.

Policisti so januarja letos po ropu bencinskega servisa na Ljubljanski cesti v Celju prijeli dva roparja. Celjana, stara 29 in 41 let, sta bila takrat osumljena štirih ropov, poleg omenjenega, še ropov pošt na Vranskem in Teharju ter bencinskega servisa v Šempetru. Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Celju je zanju takrat odredil pripor.

Celjski policisti so z nadaljnjim zbiranjem obvestil roparja ovadili še za 12 ropov. Preiskavo enega ropa - Bencinskega servisa v Celju 30. avgusta 2018, so odstopili Specializiranemu državnemu tožilstvu. Celjana pa sta osumljena še naslednjih ropov:

- 22. 9. 2018 Bencinski servis v Mariboru,

- 4. 10. 2018 Bencinski servis v Ljubljani,

- 16. 10. 2018 Bencinski servis v Celju,

- 26. 10. 2018 Bencinski servis v Štorah,

- 15. 11. 2018 Bencinski servis v Dramljah,

- 16. 11. 2018 Pošta v Celju,

- 17. 12. 2018 Pošta v Velenju,

- 27. 12. 2018 Bencinski servis v Ljubljani

- 14. 1. 2019 Pošta v Mariboru,

- 28. 5. 2019 Bencinski servis v Mariboru,

- 11. 8. 2019 Gostinski lokal Celju,

- 1. 9. 2019 Bencinski servis v Celju.

Kot so sporočili iz celjske policijske uprave, zbrana obvestila kažejo, da sta se osumljena na rope izjemno dobro pripravila, si večkrat podrobno ogledala posamezne lokacije, njune vloge pa so bile v ropu temeljito razdeljene. Večino ropov sta izvedla tik pred zaprtjem ali v času zapiranja.

Z ropi do 150 tisoč evrov

Od konca avgusta 2018 do januarja 2020 sta na brezkompromisen način in z uporabo groženj storila najmanj 17 ropov bencinskih servisov, pošt in v enem primeru gostinskega lokala, so sporočili s celjske policijske uprave. Z ropi sta pridobila več kot 150 tisoč evrov premoženjske koristi. Osumljena sta trenutno še vedno v priporu, policija pa še nadaljuje z zbiranjem obvestil o njunih morebitnih drugih kaznivih dejanjih.

Oropani so iskali psihološko pomoč ali celo dali odpoved

Več oškodovank in oškodovancev je zaradi uporabe sile in groženj, izrečenih v ropih, doživelo hude strahove, mnogi so zaradi načina storitve ropov iskali zdravniško ali psihološko pomoč, bili na bolniškem staležu, nekateri so celo prenehali opravljati svoje delo, je ob tem zapisala policija.