Sumijo, da je izginil v reki Dravi

Policisti Policijske postaje Maribor od četrtka dopoldne iščejo pogrešanega Hermana Jamniška iz Maribora. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da obstaja velika verjetnost, da je pogrešani v četrtek okoli 7.30 ure skočil v kanal reke Drave (kanal HE Zlatoličje) v naselju Zrkovci pri Mariboru, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Policisti in sorodniki pogrešanega so opravili pregled območja ob kanalu reke Drave med naseljema Maribor in Dogoše, vendar pogrešani ni bil najden.

Pogrešani je visok okoli 165 centimetrov, srednje postave, sivih kratkih las, svetlejše polti, sivozelenih oči, je brez brade, urejenega videza, oblečen v modre džins hlače in pulover modre barve, obut v športne čevlje, ima vidno poškodbo ahilove tetive na desni nogi in samo polovico desnega palca.