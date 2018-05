Rop trgovine v Ljubljani, storilca še iščejo

Blizu središča Ljubljane se je v četrtek proti večeru zgodil rop. Zamaskiran moški je okoli 18. ure vstopil v trgovino na Povšetovi ulici in od prodajalke z grožnjami zahteval denar, pri sebi je imel tudi predmet, podoben orožju. Blagajničarki je iztrgal gotovino in pobegnil. Nastalo je za 600 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.