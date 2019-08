Romun nezakonito prevažal 31 prebežnikov iz Pakistana

Pri naselju Trata na območju Kočevja so policisti v ponedeljek nekaj pred 7. uro ustavili kombi, ki ga je vozil državljan Romunije. Možje v modrem so med pregledom vozila ugotovili, da je Romun prevažal 31 državljanov Pakistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Vozniku so policisti odvzeli prostost, tujci pa v postopku niso zaprosili za mednarodno zaščito.

Ob tem so policisti v kraju Bločice na območju Cerknice v ponedeljek okoli 20. ure ustavili vozilo ford s max. V postopku so ugotovili, da je voznik iz Litve prevažal 7 državljanov Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Vozniku so prav tako odvzeli prostost, postopki in aktivnosti policistov v povezavi s tujci pa še potekajo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Poleg tega so policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Ribnici, Rajndolu in Ljubljani prijeli 12 tujcev iz Maroka, Pakistana in Alžirije, ki so nezakonito državno mejo. Postopki policistov s tujci še niso zaključeni.