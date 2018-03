Priprli 40-letnega Koprčana, ki je kradel po trgovinah

Policisti so zaradi več kaznivih dejanj tatvin in roparskih tatvin večjih količin prehrambenih izdelkov, ki so ji v zadnjih mesecih obravnavali na območju Kopra, pridržali 40-letnega Koprčana, ki so ga v preteklosti že obravnavali za istovrstna dejanja. Po zaslišanju so moškega privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Tatvine je policija obravnavala med januarjem in marcem letos, v dveh primerih pa je osumljenec zoper zaposlene v trgovinah, ki so ga zalotili pri tatvinah, uporabil tudi silo ter jim grozil z injekcijsko iglo, ki naj bi bila okužena z nalezljivo boleznijo, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Na podlagi zbranih obvestil so policisti ugotovili, da je za tatvine odgovoren 40-letni Koprčan, ki so ga policisti v preteklosti za istovrstna dejanja že obravnavali. 40-letnika so pridržali, ga zaslišali in privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ta pa je zoper moškega odredil pripor.

Policistom je uspelo dokazati, da je 40-letnik izvršil 13 tovrstnih kaznivih dejanj, vrednosti ukradenih predmetov pa so se gibale med 50 in 500 evri.