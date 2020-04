Prijeli moškega, ki je bil nasilen do ženske

Policisti so v nedeljo na Gorenjskem pridržali moškega, ki je bil nasilen do ženske. Med vožnjo jo je večkrat udaril, da je bila vidno poškodovana.

V nedeljo popoldne so policisti dobili prijavo, da je na javnem kraju v Lescah moški nasilen do ženske. Policisti so par ustavili na Jesenicah, pri čemer pa sta oba v avtomobilu nasilje zanikala. Ugotovitve policistov so bile drugačne, saj so med ustavljanjem vozila zaznali udarce moškega proti ženski, ki je bila tudi vidno poškodovana in z raztrganimi oblačili, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Policisti proti moškemu vodijo postopek in ga obravnavajo zaradi nasilja v družini in kršitev prometnih pravil. Prav tako policisti vodijo postopek zaradi kršitve odloka o prepovedi prehajanja občine prebivališča, s čimer bodo seznanili pristojni zdravstveni inšpektorat.

Ob tem policija poziva, da v takšnih primerih nasilje prijavite na številko 113, saj ga žrtev morda ne more. Policija in preostale organizacije bodo poskrbele za pomoč žrtvi in obravnavale nasilneža. Več o tem.