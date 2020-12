Pri prečkanju meje zasačili Slovenca s 54 kilogrami marihuane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijska policija je v četrtek zvečer med nadzorom meje pri predoru Karavanke zasačila 32-letnega Slovenca, ki je imel pri sebi 54 kilogramov marihuane. Slovenca so aretirali in prepeljali v Celovec, so danes sporočili s policije.