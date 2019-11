Pretepli so ga tako hudo, da je pristal v bolnišnici

Danes dopoldne je bil v pretepu v Ankaranu poškodovan državljan Slovenije, ki so ga zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico. Policisti so na kraju prijeli dva storilca, državljana Slovenije in državljana Črne gore, so sporočili s koprske policijske uprave. Policisti informacije o dogajanju še zbirajo.

Kot so sporočili, so jih o pretepu, v katerem so "osumljeni pretepli državljana Slovenije", obvestili ob 10.50. Trenutno pa kriminalisti in policisti intenzivno zbirajo informacije o dogajanju in obravnavajo kaznivo dejanje nasilništva, so navedli.

Zato bodo javnosti posredovali več informacij, ko bodo preiskovalna dejanja zaključili.