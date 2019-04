Na parkirišču zgorel kombi. Je bil požar podtaknjen?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Malo čez polnoč je na Ljubljanski cesti v Domžalah na parkirišču večstanovanjskega objekta zagorelo kombiniralo vozilo znamke peugeot boxer. Domžalski gasilci so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili in odklopili akumulator na vozilu, ki ga je ogenj povsem uničil, poroča uprava za zaščito in reševanje.