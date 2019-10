Pozor: ljudem ponujata popravilo strehe, nato pa jih okradeta

Na območju naselja Miren v občini Miren – Kostanjevica je v torek dopoldne sumljivi neznanec starejši osebi ponujal popravilo strehe. Neznanec je osebo med pogovorom skorajda zamotil oziroma jo pretental, da bi mu izročila več sto evrov gotovine. Na srečo so mu goljufijo preprečili sorodniki, ki so neznanca nemudoma odslovili. V minulih dneh so na območju novogoriške policijske uprave zabeležili še najmanj dva podobna primera, ko sta nepridiprava ogoljufala preveč zaupljive domačine.

Policisti neznanega moškega pozneje niso izsledili, so pa v torek zvečer v enem od naselij v občini Ajdovščina obravnavali sum kaznivega dejanja goljufije. V ponedeljek dopoldne sta se namreč dva moška z manjšim tovornim vozilom pripeljala do ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš in starejšo osebo prepričala, da je na objektu treba popraviti streho, saj da ta pušča.

Strehe nista popravila, domačinki pa zaračunala več tisoč evrov

Starejša oseba jima je po pregovarjanju dovolila v hišo in nato na streho, kjer naj bi opravila določena dela. Oba moška sta se nato po približno eni uri vrnila s strehe in starejši osebi zaračunala storitev v višini več tisoč evrov, čeprav strehe ni bilo treba popravljati. Visoko zaračunano storitev je oškodovanka pozneje poravnala oziroma jima z gotovino plačala v Ajdovščini. Policisti so v zvezi z omenjenim primerom obvestili tudi pristojne pravosodne organe.

Oškodovanca prepričala, da pušča voda, nato pa ukradla gotovino

Policisti so bili danes zjutraj obveščeni, da sta v soboto dva moška prišla tudi v eno od naselij v Goriških brdih in starejši osebi dejala, da naj bi v stanovanjski hiši puščala voda in da bosta domnevne težave odpravila. Eden od njiju je stopil v kopalnico in drug prostor, kjer je napeljana voda, drugi moški pa je v tem času starejšega oškodovanca zamotil s pogovorom. Prvi moški je iz ene od omar ukradel gotovino. Po zaključku preiskave okoliščin vseh navedenih primerov bodo policisti podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

V luči omenjenih primerov novogoriški policisti pozivajo vse občane, ki bi lahko policistom nudili kakršnekoli koristne informacije v zvezi z zgoraj navedenimi primeri, da pokličejo policiste najbližje policijske postaje oziroma na znano telefonsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Ljudje naj neznancev ne spuščajo v stanovanja

Pri tem ljudem svetujejo, da neznancev oziroma nepovabljenih oseb ne spuščajo v stanovanja oziroma v stanovanjske objekte, če jih ne poznajo, če so ljudje vsiljivi ali če se počutijo ogroženo. Neznane osebe je treba v teh primerih imeti vedno pod nadzorom, saj nepridipravi pogosto izkoristijo trenutno odsotnost oziroma nepazljivost občanov in izvršijo tatvino vrednejših predmetov.

Storilci kaznivih dejanj že ob prihodu želijo pridobiti zaupanje ljudi, njihov edini cilj pa je, da jim odtujijo različne predmete. Storilci svoje žrtve oziroma kraje, kjer bodo izvršili kaznivo dejanje, pogosto izberejo vnaprej tako, da jih opazujejo.