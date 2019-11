Potniški vlak v Ljubljani zbil občana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Malo pred 19. uro je pri železniškem postajališču Ljubljana – Tivoli potniški vlak zbil občana. Policisti, reševalci in gasilci so ga iskali pod vlakom in po bližnji okolici ter ga lažje poškodovanega našli v bližini.