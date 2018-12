Koper: Mlajši moški priskočil na pomoč 73-letniku, slednji je nato umrl

Koprske policiste so 29. novembra iz Zdravstvenega doma Koper obvestili, da obravnavajo primer 73-letnega pacienta iz Kopra. Povedal jim je, da ga je na parkirišču zbil voznik osebnega avtomobila. Po prvih ugotovitvah je imel zlomljen kolk, zato so ga takoj odpeljali v izolsko bolnišnico.

22-letnik z vrati trčil v lastnika vozila

Koprski policisti so ugotovili, da se je poškodovani 73-letnik s svojim osebnim avtomobilom okoli poldneva pripeljal na parkirišče pred trgovino na Ankaranski cesti v Kopru. Ker je vozilo kupil pred kratkim, ni znal prestaviti v vzvratno prestavo, zato je do njega pristopil mlajši moški, star okoli 22 let, in rekel, da mu bo to pokazal.

Ta se je zatem usedel na voznikov sedež, voznikova vrata pa so ostala odprta. Mlajši moški je nato prestavil v vzvratno prestavo in zapeljal nekoliko nazaj, pri tem pa z vrati trčil v lastnika vozila. Ta je izgubil ravnotežje in padel.

Poškodovani 73-letnik zaradi zastoja srca umrl v bolnišnici

Moški je nato stopil iz vozila in vprašal lastnika, ali je vse v redu z njim. Ko mu je ta odgovoril, da je vse v redu, je odšel. 73-letnik je nekaj minut zatem začutil bolečine v kolku in poiskal zdravniško pomoč. Kasneje je v bolnišnici umrl zaradi zastoja srca.

Policisti pozivajo morebitne očividce prometne nesreče oziroma za zdaj še neznanega mlajšega moškega, da se čim prej zglasijo na policijsko postajo Koper ali pokličejo na 113 ter policistom pomagajo razjasniti okoliščine prometne nesreče.