Po avtocesti divjal s hitrostjo 239 kilometrov na uro

Gorenjski prometni policisti so minuli konec tedna na območju gorenjske avtoceste in na vzporednih cestah poostreno nadzirali predvsem hitrost vožnje voznikov, ki je eden od hujših dejavnikov prometnih nesreč. Ugotovili so 67 prekoračitev hitrosti, najvišjo so izmerili pri vozniku, ki je po avtocesti mimo Kranja vozil s hitrostjo 239 kilometrov na uro.