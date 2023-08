Planinec v Bohinju zdrsnil v smrt

V gorah v bližini naselja Brod so gorski reševalci GRS Bohinj in dežurna ekipa za reševanje s posadko helikopterja letalske policijske enote v torek posredovali pri reševanju planinca, ki je zdrsnil 50 metrov s planinske poti in se smrtno ponesrečil, so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS).