Pozor! Pirančan na Obali pleza po pročeljih hotelov in vlamlja v sobe.

Piranski policisti so od konca junija na območju Pirana obravnavali več velikih tatvin, ki so bile izvršene na posebej predrzen način. Medtem ko so oškodovanci spali v sobah, je 39-letni Pirančan splezal na balkon v prvem in drugem nadstropju hotela ter skozi odprta vrata vstopal v notranjost sob ter v navzočnosti oškodovancev kradel denar in druge vredne predmete. Policisti so osumljenca že izsledili, vendar pa koprsko okrožno tožilstvo zoper storilca ni predlagalo pripora. Ta je v nedeljo spet vlomil v dve hotelski sobi v Portorožu.

Piranski policisti so za nekatera tovrstna kazniva dejanja v juliju že kazensko ovadili 38-letnega Trboveljčana, v nadaljevanju pa so z zbiranjem obvestil ugotovili, da tovrstna kazniva dejanja na enak način izvršuje tudi 39-letni Pirančan, ki je bil že večkrat obravnavan zaradi kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete. Omenjeni 39-letnik se je pred kratkim iz zapora vrnil na prostost.

Policisti so tako ugotovili, da je 20. junija okoli 3. ure zjutraj na Prešernovem nabrežju v Piranu z izvijačem na vzvod vlomil aluminijasta drsna vrata in še lesena vrata gostinskega obrata, nato preiskal notranjost, odprl pokvarjen trezor, premetal omaro z blagajno in predale, kasneje pa odnesel dve natakarski denarnici in nekaj drugih predmetov v skupni vrednosti približno 300 evrov.

Na portoroški plaži kradel viski in gin

Pri dejanju je bil posnet z varnostno kamero, na podlagi posnetkov pa so ga policisti nedvomno prepoznali. V začetku julija so na Okrožno državno tožilstvo v Kopru naslovili pobudo za pridobitev odredbe za hišno preiskavo, ki pa je bila s strani tožilstva zavrnjena z razlogom, da je takšen poseg v ustavno varovano pravico do nedotakljivosti stanovanja osumljenca nesorazmeren.

Pirančan je 13. julija nato nadaljeval svoj pohod, ko je zjutraj na plaži v Portorožu s točilnega pulta, kjer so bile zložene alkoholne pijače, ukradel 23 steklenic viskija in 12 steklenic gina v skupni vrednosti 970 evrov.

Po dejanju so osumljenega še pred prijavo kaznivega dejanja na območju Bernardina zalotili policisti. V postopku so mu zasegli osem steklenic viskija, za katere se je v nadaljevanju ugotovilo, da jih je pred tem ukradel v Portorožu.

Po zunanjem pročelju hotela vlamljal v sobe in kradel gotovino

Omenjeni osumljenec je nato 17. julija ob 5. uri zjutraj po zunanjem pročelju hotela v Piranu splezal na balkon pritlične sobe in skozi odprta balkonska vrata vstopil v notranjost, kjer ga je zalotila oškodovanka in ga pregnala.

Osumljeni je pobegnil, a je takoj nato po zunanji strani hotela splezal na balkon v drugem nadstropju, kjer je skozi odprta balkonska vrata vstopil v notranjost sobe, kjer je spal državljan Nemčije. Iz denarnice, ki je bila spravljena v nahrbtniku, je ukradel 600 evrov. Ko je zapuščal sobo, ga je na balkonu zalotil oškodovanec, vendar je storilec uspešno zbežal.

Zaradi obstoja ponovitvene nevarnosti so policisti obvestili Okrožno državno tožilstvo v Kopru, ki pa zoper osumljenca ni predlagalo pripora, zaradi česar je bil po zaključku policijskega postopka izpuščen na prostost. Foto: Siol.net

Policisti so na podlagi zavarovanih sledi, prepoznav storilca po fotografijah s strani oškodovancev in posnetkov nadzornih kamer ugotovili identiteto osumljenca in ga 30. julija izsledili v Piranu.

Zaradi obstoja ponovitvene nevarnosti so policisti obvestili Okrožno državno tožilstvo v Kopru, ki pa zoper osumljenca ni predlagalo pripora, zaradi česar je bil po zaključku policijskega postopka izpuščen na prostost.

V nedeljo vlomil v še dve hotelski sobi v Portorožu

Policisti so kljub temu zoper 39-letnega Pirančana podali kazensko ovadbo. Nazadnje je osumljenec v nedeljo vlomil v dve hotelski sobi v Portorožu. V eni je bil državljan Anglije, v drugi pa državljan Belgije. Storilec je kradel gotovino. Državljan Belgije ga je zasačil in prijel, storilec pa mu je denar nato vrnil in pobegnil s kraja.