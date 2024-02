Pilingerju 30 let zapora, Novaku 19 let

Mirko Pilinger je kriv umora Sabostjana Kovačiča in poskusa uboja Demirja Brezarja jeseni 2022 v naselju Brezje pri Novem mestu, Dejan Novak pa pomoči pri tem, je danes sklenil senat Okrožnega sodišča v Novem mestu. Pilingerju je izrekel enotno kazen 30 let zapora, Novaku pa 19 let zapora. Obramba je napovedala pritožbo.

Kot je v obrazložitvi sodbe povedala predsednica senata Mojca Hode, je bilo obema dejanje nedvomno dokazano. Po oceni sodišča je Mirko Pilinger namerno, zavestno in hote streljal na avtomobil, v katerem sta bila poleg dveh drugih oseb Sabostjan Kovačič in Demir Brezar, pri čemer je prvi umrl, drugi pa je bil hudo poškodovan. Dejanje je bilo po oceni senata vnaprej načrtovano, Pilinger pa ga je ob pomoči Novaka izvedel zaradi ljubosumja, ker je Kovačič flirtal z njegovo partnerko.

Obtožnica je sicer Pilingerju in Novaku očitala, da sta 3. septembra 2022 po večerni zabavi v romskem naselju Brezje z audijem, ki ga je vozil Novak, zapeljala pred avtomobil znamke Seat, v katerem sta bila Kovačič in Brezar, ter ga zablokirala. Nato naj bi Pilinger stopil ven in začel streljati, pri čemer je bil smrtno zadet 22-letni Kovačič, Brezar pa hudo ranjen.

Po prepričanju tožilstva se je Pilinger za dejanje odločil iz ljubosumja in maščevanja, saj naj bi Kovačič skušal flirtati z njegovo partnerko. Tožilka Barbara Prevolšek Rajić je v današnji zaključni besedi predlagala, naj sodišče Pilingerju za umor izreče 24 let zaporne kazni, za poskus uboja pa deset let, nato pa oboje združi v enotno kazen 30 let zapora. Za Novaka je predlagala, naj mu sodišče za pomoč pri umoru izreče 15 let zaporne kazni, za pomoč pri poskusu uboja pa pet let, nato naj oboje združi v 19 let in pol zapora.

Sodišče je predlogu skorajda v celoti sledilo. Pilingerju je za umor izreklo 24 let, za poskus uboja osem let, kar je nato združilo v skupno kazen 30 let zapora. Za pomoč pri umoru je Novaku izreklo 15 let, za pomoč pri poskusu uboja pa pet let in mu izreklo enotno kazen 19 let zapora.