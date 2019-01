Pijan Dolenjec ustavil vozilo kar na cesti in v njem zaspal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pijan 30-letnik je na zadnji dan preteklega leta v zgodnjih jutranjih urah vozilo ustavil kar na vozišču v Črešnjicah pri Cerkljah ob Krki in v njem zaspal. Prebudili so ga policisti, ki so prejeli obvestilo, da avtomobil na vozišču ovira promet.

Policisti, ki so jih o ustavljenem vozilu obvestili v ponedeljek okoli 6. ure, so 30-letniku, ki je spal v vozilu, zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Ta je pokazal 0,76 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Kot so navedli, so mu odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.